Un préau pour l’école Terrad Hocine

L’école primaire Terrad Hocine de Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou, accuse des insuffisances qui ne sont pas sans conséquences sur les conditions de scolarisation des enfants. C’est dans l’optique d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants de cette école que l’association des parents d’élèves a pris les choses en main en initiant vendredi dernier une action de volontariat. L’action en question va porter sur la réalisation d’un préau pour permettre aux enfants de s'abriter les jours de pluie. Selon un membre de l’association des parents d’élèves, les premiers travaux (première phase) lancés vendredi dernier ont vu la réalisation de fouilles, et la deuxième étape des travaux verra la réalisation des murs porteurs et de la toiture. Selon notre interlocuteur, l’opération en question revêt un caractère urgent d’autant plus que l’on est en période de pluie. «Pour mener à bien cette initiative, nous avons fait appel aux dons des parents d’élèves qui ont apporté une contribution financière pour l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation de ce préau», a expliqué Mohamed, membre de la même association. Par ailleurs notre interlocuteur fera part d’autres insuffisances, notamment celle liée à la dégradation de la toiture de deux salles de cours, d’où la décision de transférer les enfants vers une autre salle, en attendant le lancement des travaux de réfection des salles vétustes. Notre interlocuteur relèvera aussi certains manques au niveau des sanitaires et du besoin impérieux de leur prise en charge. Selon lui, l’association a soulevé ces problèmes aux responsables de l’APC qui se sont engagés à les prendre en charge. Notre interlocuteur a également indiqué qu’une commission technique de la direction de l‘éducation de la wilaya s’est déplacée la semaine dernière au niveau de cette école pour voir de près les insuffisances relevées pour éventuellement leur prise en charge. Il est utile de souligner que cette école compte plus de 590 écoliers repartis sur 17 divisions pédagogiques.

D. M.