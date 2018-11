Les travaux du lot n°2 lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Après plusieurs années d’attente, les habitants de Krichiche, un des plus anciens quartiers de Lakhdaria, ont vu enfin les travaux du projet d’aménagement lancés. Il faut rappeler que les habitants du quartier ont interpellé à plusieurs reprises les responsables locaux et ceux de la wilaya sur la dégradation du cadre de vie des populations, l’absence de l’aménagement urbain dans le quartier et l’état des voies d’accès. Il faut dire que dans ce quartier et sa périphérie, des projets d’aménagement avaient été inscrits ces cinq dernières années. Seulement, certains de ces projets sont restés en souffrance comme beaucoup d’autres projets d’amélioration urbaine à travers la commune de Lakhdaria. Un premier projet a été retenu et lancé dans ce même quartier pour un montant de 165 millions de dinars. Un autre projet d’aménagement du lot n° 2 a été aussi inscrit durant la même période, mais les travaux de celui-ci ne sont pas encore lancés. Resté en souffrance pendant plusieurs années, un appel d’offre pour l’attribution du projet de ce deuxième lot a été fait en juin dernier par les services de l’APC. Jeudi dernier, l’entreprise réalisatrice a été enfin installée en présence du maire de Lakhdaria, Brahim Goura, des services techniques de l’APC et des habitants du quartier. À cette occasion, le maire qui a donné le coup d’envoi des travaux, a rassuré les habitants quant au suivi rigoureux et surtout régulier des travaux du projet «afin, a-t-il déclaré, de le parachever dans les meilleurs délais pour permettre de mettre un terme au calvaire vécu par les citoyens du quartier». Les habitants du quartier, se sont dit, pour leur part, prêts à apporter soutien et assistance à l’entrepreneur en charge des travaux pour parachever le projet le plutôt possible. Il est utile de préciser que ce lot n° 2 concerne les travaux d’aménagement du quartier Krichiche dans sa parie allant du quartier du 20 aout à la rue Ali Maghraoui. Selon nos informations, ce lot des travaux coûtera au budget de l’Etat une enveloppe de plus de 37 millions de dinars pour un délai de réalisation de 12 mois.

D. M.