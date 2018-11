Un foyer de jeunes en voie de réalisation

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Doucement mais sûrement les choses commencent à bouger dans le village de Selloum, situé à 10 km du chef-lieu de la commune d'Aghbalou, où les représentants de la société civile font des pieds et des mains pour porter haut et fort les préoccupations et les doléances des quelques 6.000 habitants composant ce village perché sur l'un des contreforts sud de la chaîne montagneuse du Djurdjura. En effet, les problèmes auxquels est confronté ce village étaient exposés à chaque fois qu'un responsable effectue une visite dans cette commune de haute montagne. Et c'est avec hargne et insistance que les habitants ont exposé les manques et autres carences qui touchent leur patelin, rendant leur cadre de vie peu enviable. Il y a par dessus tout ce problème lancinant de glissement de terrain qui menace plusieurs habitations dans ce village. Ce problème refait surface à la tombée des pluies torrentielles, lesquelles fragilisent davantage le sol qui "bouge" et crée un vent de panique parmi les habitants. Cette situation a été maintes fois portée à la connaissance des différentes autorités lesquelles ont convenu de prendre en considération ce problème qui touche à la sécurité des habitants et de leurs biens. Une réflexion est engagée, dit-on, par les autorités de wilaya afin de trouver la solution qui s'impose d'autant que nous sommes aux portes de l'hiver où la neige menace de tomber abondamment, ce qui va imparablement causer des glissements de terrains pouvant provoquer l'irréparable. L'autre problème a trait à la dégradation de la route qui dessert le village, laquelle n'a pas bénéficié de travaux de remise en l'état après le passage des réseaux de la fibre optique, de l'eau et du gaz de ville. Les bordures de la chaussée sont carrément "bousillées" et échancrées provoquant la création de tranchées et de trous qui se remplissent de boue et des eaux des pluies. Par ailleurs, on vient d'apprendre qu'un projet de réalisation d'un foyer de jeunes au profit du même village a été entamé ces derniers jours. Le chantier a été ouvert et on procède actuellement aux travaux de terrassement. Les jeunes de la localité ont été agréablement surpris par ce projet et attendent impatiemment sa livraison. Cette structure mettra fin, à coup sûr, au calvaire et au désœuvrement des jeunes de ce village.

Y Samir.