Le quartier des 250 logements menacé

Un important affaissement de terrain s’est produit lors des dernières intempéries à hauteur du quartier des 250 logements, sis à l’Est de la ville de Bouira.

Sur une dizaine de mètres, les eaux de pluie ont sérieusement fragilisé un talus en provoquant un important éboulement et l’effondrement d’une grande partie de ce talus. Pis encore, un immense cratère s’est formé au pied du talus où il est enregistré une stagnation des eaux. Cette eau stagnante fragilise chaque jour un peu plus le sol en le rendant meuble créant de nouveaux éboulements. Cet affaissement a aussi fragilisé la route menant au quartier en emportant une partie du trottoir. Au rythme où vont les choses et surtout en l’absence de prise en charge rapide du problème, cette route risque de s’affaisser entièrement. Les habitations surplombant le talus sont menacées et risquent d’être emporter par l’éboulement. Dans un appel pressant lancé aux responsables locaux, les habitants du quartier ont demandé une intervention immédiate sur les lieux pour la prise en charge de cet important affaissement qualifié de menaçant. Les habitants estiment que la vie des piétons, des automobilistes et des résidents du quartier est en danger. Il est utile de signaler que les lieux de l’affaissement ont été clôturés, mais une partie de la clôture n’a pas tenue longtemps avant de s’affaisser. Si le problème n’est pas pris en charge rapidement et sérieusement, de graves incidents pourraient surgir et provoquer même des pertes humaines, sachant que c’est la saison des pluies où les eaux risquent de fragiliser davantage le talus.

D. M.