Revoilà les margines

Par DDK | Il ya 55 minutes | 71 lecture(s)

à la trituration des premières récoltes d'olives les margines sont d'ores et déjà lâchées dans la nature. En effet, comme constaté ces jours-ci, les margines ont envahi l'environnement dans la vallée du Sahel préludant d'une pollution aux conséquences incalculables sur la faune et la flore. L'on se rend compte malheureusement que le problème de la pollution de la nature aux sous-produits des olives comme les margines et les grignons n'est pas prêt de s'estomper dans cette région charnière de la wilaya de Bouira. Les gérants des huileries frappent contre le mur les recommandations et le cahier des charges stipulant l'aménagement de bassins de décantation pour ne pas déverser les eaux de l'opération de trituration chargées de margines et autres polluants dans la nature. Les conséquences de cette incurie et négligence "volontaire" sont là, comme en "témoignent" les eaux de l'oued Sahel et de l'Amarigh dont la couleur a changé tirant vers le marron noirâtre synonyme d'une pollution aux margines déversées à des doses concentrées dans ces eaux via des rigoles ou des ravins qui débouchent sur le lit de ces cours d'eau. Si les rivières de Tiksiridène et Ouakour ne sont pas encore polluées, c'est parce que la trituration des olives n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, et il est fort à parier que dans les semaines prochaines ces rivières vont se "teinter" de cette couleur noire encre synonyme de présence des margines. Selon les spécialistes en la matière, les sous-produits de l'olive sont hautement acides et ont une teneur assez importante en matières organiques qui peuvent s’avérer nuisibles à la santé de la population. Les margines en contaminant l'eau potable altèrent gravement ce liquide vital pour le rendre inutilisable. Le couvert végétal en pâtit aussi de ces déchets toxiques qui tuent les arbres et autres plantes. Par ailleurs, il est à déplorer le fait que chaque campagne oléicole ramène son lot de désagréments, notamment la pollution de l'environnement avec les sous-produits de l'olive, lesquels, sous d'autres cieux comme en Tunisie, sont exploités à bon escient et à d'autres usages comme la fabrication des engrais naturels (fertilisation naturelle), les savons, l'extraction des polyphénols et d'autres.

Y Samir.