De nouvelles plaques installées

De nouvelles plaques de signalisation routière et panneaux ont été installés, depuis quelques jours, sur les différentes routes nationales traversant la région du Sahel, à l’image de la RN 5, 15 et 26 reliant les nombreuses communes, tout comme à l’entrée des agglomérations et des différentes intersections et carrefours. L'initiative des pouvoirs publics est louable à plus

d'un titre et ce, en raison de la vétusté des anciennes plaques datant de plusieurs années. Certaines anciennes plaques sont devenues hors d’usage ayant fait l’objet d’actes de

vandalisme et de détérioration.

Par conséquent, l’usager de la route a du mal à se repérer et se trouve obligé de s’arrêter pour demander dans quelle direction aller pour rallier telle ou telle localité. Les plaques revêtent une importance toute particulière d’où l’impérieux besoin de les entretenir ou de les changer périodiquement.

Elles jouent aussi un important rôle dans l'organisation de la circulation routière. Dans la région du Sahel, et durant les événements du printemps noir, pratiquement toutes les plaques ont été saccagées ou carrément arrachés. Si certaines ont été remplacées, d’autres, sur certaines routes, ne l’ont jamais été. Pis encore, depuis des années, certaines routes sont restées sans plaques de signalisation routière. Leur absence est remarquée tant sur les grands tronçons de routes, qu’au niveau des différents carrefours, posant particulièrement problème lorsque les usagers abordent ces carrefours. C’est le cas au niveau d'Ahnif, un des plus importants de la région où se croisent la RN15 et la RN5. Au niveau de ce carrefour stratégique, les plaques de signalisation routière ont été endommagées et certaines n’ont pas été remplacées. En effet, et en l'absence de panneaux de direction, il suffit d’une seconde d’inattention pour qu’on rate son chemin. A hauteur de ce carrefour, si un usager en partance pour Béjaïa se trompe de direction, il se retrouvera sur la RN5 menant à Constantine. Ce scénario est aussi valable pour les usagers à destination de Bordj, Sétif ou Constantine. Ceci dit, ce carrefour a vu dernièrement toutes ses plaques remplacées par de nouvelles plus larges et mieux visibles au grand bonheur des automobilistes. A Ahnif tout comme dans toute la région Est de la wilaya de Bouira, les nouvelles plaques de signalisation installées récemment sont venues combler un manque criard en la matière. En effet, ces dernières années, de nouveaux réseaux routiers ont été réalisés, ces plaques interviennent donc dans un contexte marqué par des mutations profondes du secteur des travaux publics. C’est le cas à Ahnif où une nouvelle autoroute (Est-Ouest) et une pénétrante autoroutière (Bouira-Béjaïa) ont été créées. Ce réseau autoroutier traversant la commune d’Ahnif, notamment en sa partie sud est connecté au réseau des routes nationales N° 5 et 15 passant par le nord de la commune. Désormais, les usagers de ces routes ont cette possibilité de rejoindre le réseau autoroutier, et vice versa. La mise en place des nouvelles plaques de signalisation était donc une réelle nécessité. Pour toutes ces raisons, les services de la DTP ont pris les choses en main et leurs efforts sont constatés et salués.

