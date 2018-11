Un tronçon du CW98 dangereusement dégradé

Par DDK | Il ya 17 minutes | 14 lecture(s)

Le tronçon du chemin de wilaya (CW) n° 98, plus connu sous le nom de route de Slim entre le carrefour de Semmache et celui de Tikjda est dans un lamentable état de dégradation. Long de quelques 5 km, ce tronçon semble avoir été soumis à un pilonnage intensif à l'artillerie lourde. Nids de poule et effroyables cratères trônent au beau milieu de la chaussée guettant les nombreux usagers qui se rendent à Tikjda ou à Bouira via Haizer. Du bitume, il ne reste que le gravier gros calibre qui "mange" avec voracité la gomme des pneus. Nul besoin d’être un spécialiste des travaux publics pour conclure qu'aucune des normes de dosage du bitume et du fraisage de la chaussée n'a été respectée durant l'opération de sa réhabilitation. Cette route dangereusement délabrée longe les flancs d'une haute colline, elle est en grande partie en pente raide avec plusieurs virages en épingle à cheveux, truffée de trous impossibles à éviter. Ceux qui courent le plus grand danger sont les centaines de motocyclistes qui vont et viennent quotidiennement sur cette route de Tikjda. En plus de constituer l'une des principales routes touristiques de la région, ce CW 98 constitue aussi un raccourci de plus d'une dizaine de kms par rapport à la RN5 pour rejoindre Bouira. C'est un point noir qui doit être inscrit en priorité, sachant qu'entre le carrefour de Semmache jusqu'à M'chedallah, et celui de Tikjda jusqu'à Bouira, la route est dans un excellent état. Il est toutefois utile de signaler que sur les autres parties de cette route, de nombreux ralentisseurs sauvages ont été aménagés par des citoyens à hauteur de plusieurs localités. Ne répondant à aucune norme et installés dans l’urgence pour limiter les accidents de circulation très courants sur cette route, ces dos d’ânes gênent la circulation automobile. L’installation de ce genre d’ouvrages incombe aux services de l’Etat que les citoyens de cette région ont à maintes reprises interpellés avant de le faire d’eux-mêmes pour parer au danger sur les écoliers à leur sortie des classes. Il faut rappeler que des accidents étaient enregistrés sur ce tronçon en raison essentiellement des excès de vitesse de certains chauffards.

O. S.