Pressage des olives, c’est déjà la pleine croisière

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les huileries activant au niveau de la commune d'Ath Mansour ont entamé leur activité sur les chapeaux de roue ces jours-ci. En effet, comme constaté récemment, ces unités de presse d'olives ne désemplissent pas. Depuis quelques jours déjà, elles reçoivent de grandes quantités d'olives crues en provenance de...Bordj Bou Arreridj, car la campagne oléicole dans la région d'Ath Mansour commence timidement, étant donné que la plupart des propriétaires des vergers oléicoles attendent le mois de décembre pour l'entame de cette activité multiséculaire, la période où les olives arrivent à maturité. Ainsi donc, les huileries de cette localité sont prises d'assaut par des citoyens venant, pour la majorité de la wilaya limitrophe de Bordj Bou Arreridj où la filière oléicole commence à prendre une sérieuse option parmi tant d'autres dans cette région agricole par excellence. Une virée dans une huilerie située à la lisière de la RN 05 nous a renseignés sur cette ambiance. Les effluves de l'huile d'olive fraîchement produite emplissent les lieux, et le propriétaire veille au grain en surveillant toutes les machines entrant dans la production de l'huile tout en exhortant ses ouvriers à fournir plus d'efforts. Des quantités d’olives crues sont amoncelées ici et là dans la vaste cour de cette unité de trituration moderne attendant d'être pressées. Les clients se "recrutent" parmi les citoyens venus de la wilaya de Bordj Bou Arreridj comme en témoigne le numéro d'immatriculation de cette wilaya. «Comme vous voyez, je suis venu presser mes olives à Ath Mansour, car chez nous à Bordj Bou Arreridj, il n'existe aucune huilerie», indique un homme d'un âge avancé. Les olives dans cette région de B.B.A arrivent à maturité bien avant notre région, ce qui explique l'engouement de ces citoyens pour la trituration de leurs récoltes. Le rendement est tout juste mitigé, selon l'oléifacteur, entre 10 et 20 litres par quintal, mais il n'est pas exclu qu'il augmente dans les jours à venir, nous assure-t-on. Pour sa part, le prix de l'huile d'olive a connu une légère hausse passant de 600 à 650 DA dans cette localité. Avec le lancement de l'olivaison dans la localité d'Ath Mansour, les huileries risquent d'être carrément débordées, et auront du pain sur la planche. Il est utile de noter que, partout à travers la région du Sahel, les huileries ont ouvert leurs portes depuis quelques jours et commencent d’ores et déjà à recevoir les premières récoltes d’olives. La cadence de trituration va aller crescendo et ce, au fur à mesure que la cueillette avance.

Y. S.