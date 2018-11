Manque de transport

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La bourgade de Rodha, située à l'extrême est de la commune d'Ath Mansour, continue de subir un isolement contraignant et pesant sur le quotidien des quelques 800 âmes qui la compose. En effet, le transport de voyageurs n'est pas assuré dans ce village, et cela est vécu comme une injustice par les villageois, dont, pourtant, la localité est incluse dans la ligne Ath Mansour-M'chedallah et que les transporteurs activant sur cette même ligne sont tenus de joindre. Toutefois, ces derniers pour, vraisemblablement "écourter" le trajet, préfèrent soustraire cette bourgade au grand dam des habitants. «Nous avons saisi les autorités locales à ce sujet à plusieurs reprises sans avoir gain de cause. Les transporteurs activant au niveau de la ligne Ath Mansour-M'chedallah n'ont cure de cette situation et de notre souffrance. Nous sommes obligés de faire carrément de l'auto-stop, quand on n’est pas véhiculé. Nos enfants endurent le calvaire à la sortie des classes, ils ne trouvent pas un seul fourgon pour les ramener chez eux. Je crois qu'il est vraiment temps de réparer cette injustice qui frappe notre village», fulmine un habitant de cette localité. Celle-ci connaît en dépit de ce problème d'enclavement une extension urbaine assez surprenante, boostée par la mise en place du gaz de ville intervenue ces dernières années. Même si l'eau constitue toujours un problème dans ce village, il n'en demeure pas moins que les choses commencent à s'améliorer. «Certes, il y a encore des insuffisances dans notre village, mais les conditions de vie des populations se sont nettement améliorées ces derniers temps. Nous attendons impatiemment la mise en service de l'antenne administrative et le raccordement à l'eau du barrage de Tilesdit pour en finir avec la pénurie de l'eau potable», conclut notre vis-à-vis. Il est utile de préciser que la commune d’Ath Mansour est incluse dans le système des transferts des eaux à partir du barrage de Tilesdit de Bechloul, et il est prévu de raccorder toutes les localités de la commune.

Y. S.