Le concours bientôt lancé

Un concours pour la sélection du quartier le plus propre sera lancé prochainement dans la commune de Kadiria. La proposition vient du maire de la commune Abdenour Khiter qui vient de soumettre ce projet aux élus de l’assemblée populaire et à la population de la commune. Selon le maire, un prix du «quartier vert» va récompenser le quartier le plus propre à l’issue d’un concours auquel pourraient prendre part tous les quartiers de la commune. Le maire a souligné que le quartier qui sera récompensé verra la réalisation d’un espace de loisirs au profit de ses enfants. Deux dates, à savoir celle 21 mars coïncidant avec la célébration de la journée mondiale de l’arbre, ou le 1er juin célébrant la fête de l’enfance, ont été proposées pour la remise du «prix vert». L’objectif de ce concours reste, selon l’édile communal, de promouvoir les initiatives de volontariat parmi les habitants des différents quartiers de la commune, mais aussi de faire de Kadiria, la plus belle ville de la wilaya et pourquoi pas du pays. Il est utile de souligner que la ville de Kadiria a eu à participer à plusieurs éditions du concours de la ville la plus propre à l’échelle de la wilaya. Entre 2013 et 2017, la même ville a remporté haut la main le dit concours en surclassant les autres villes de Bouira. La ville de Kadiria a participé cette année à la première édition du concours de la ville verte, appelé prix du président de la République de la ville la plus propre. Ce prix a été instauré en mars dernier par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables. Sa finale s’est déroulée le 25 octobre dernier. A travers ce concours, le ministère de tutelle entend encourager les initiatives visant à mettre en valeur les villes et à embellir le cadre de vie des citoyens. A Kadiria, et à travers ce concours du quartier le plus propre, les responsables locaux veulent créer une émulation entre les comités de quartiers et les différentes associations pour faire de la ville une des plus vertes à l’échelle de la wilaya et du pays. Selon le maire, cela se fera avec la conjugaison des efforts des uns et des autres (élus locaux et animateurs associatifs). Il est utile de rappeler qu’à Kadiria, la culture de la propreté s’est ancrée dans les esprits des gens et plusieurs comités de quartiers et associations s’étaient illustrées ces dernières années par des initiatives visant à améliorer le cadre de vie des citoyens et à redorer l’image des cités. Au niveau des quartiers des 110, 90, 150, 215 logements, des bénévoles avaient réussi de belles choses en initiant des actions visant le nettoyage de leurs quartiers respectifs et leur embellissement.

D. M.