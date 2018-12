80 aides attribuées

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La commune de Kadiria s’est vue attribuer au courant de cette année 2018, quatre-vingt (80) aides de l’habitat rural.

Ce quota que d’aucuns ont jugé insuffisant car ne répondant pas à la forte demande dans ce segment de logements, a connu du retard dans la remise des décisions aux bénéficiaires. Des décisions qui viennent à peine d’être attribuées aux bénéficiaires. La liste des bénéficiaires a été, pour rappel, affichée au début de l’année en cours et il aura fallu attendre plusieurs mois pour que les choses se concrétisent. Maintenant que ce dossier est assaini, place au lancement des travaux de réalisation de ces unités du logement rural. Ainsi, et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il a été procédé jeudi dernier, au lancement des travaux de dix neuf (19) projets. C’est du moins ce qu’indique le P/APC de Kadiria, Abdenour Khiter. Selon ce dernier, une première opération d’implantation de 19 projets a été lancée le 29 novembre dernier à travers les différents villages de la commune. Une deuxième opération sera lancée aujourd’hui même aux quatre coins de la commune. Selon l’édile communal, cette deuxième opération verra le lancement des travaux de 22 autres projets. Ce qui représente plus de la moitié du quota attribué à la commune. Il reste donc à lancer les travaux de 37 autres unités. Au sujet de ce quota restant de 37 unités, le maire de Kadiria a lancé un appel aux bénéficiaires de préparer d’ores et déjà leurs dossiers aux fins de parachever l’opération d’implantation. Il est utile de préciser que la demande dans ce segment de logement dans la commune de Kadiria s’élève à plus de 450 dossiers. Beaucoup de demandeurs attendent depuis plusieurs années une aide de l’Etat pour pouvoir construire. Cette forte demande s’explique par un retour massif des populations dans leurs villages respectifs après un exode forcé dicté par une situation sécuritaire des plus dégradées durant la décennie noire. Beaucoup de villageois souhaitent l’accompagnement des pouvoirs publics pour repeupler les campagnes et travailler la terre. En plus du logement, la prise en charge des problèmes du courant électrique, du gaz, des routes et des structures publiques (centre de santé, écoles…) est aussi souhaitée par les villageois. Sur le volet du logement rural, le maire de la commune souhaite bénéficier de plus d’unités pour satisfaire toute la demande exprimée. Mais pour les autorités de wilaya, cela reste tributaire de l’assainissement de la situation car des dizaines d’unités attribuées ces dernières années ne sont pas encore lancées ou parfois pas achevées. Cette situation n’est pas propre à Kadiria, elle est valable pour toutes les communes de la wilaya où des centaines d’unités du programme de l’habitat rural sont en souffrance depuis plusieurs années. A ce sujet, le wali Mustapha Limani a répété à plusieurs reprises, qu’une commune ne peut prétendre bénéficier de nouveaux quotas avant d’assainir sa situation quant aux quotas déjà attribués. Il faut souligner par ailleurs que si les quotas attribués aux communes ces quatre dernières années sont revus à la baisse, c’est parce que les quotas alloués aux wilayas sont faibles et ne sont plus ce qu’ils étaient durant les derniers quinquennats. La crise économique et la raréfaction des ressources financières en sont les principales causes.

D. M.