Caravane médicale à Ighrem

Chapeautée par l'association "Ma santé en valeur" (Tazmert iw Tuklal azal) de Tazmalt, la caravane médicale des consultations multidisciplinaire a marqué une halte, avant-hier, à Ighrem dans la commune d'Ahnif. L'activité organisée en collaboration avec l'association «Tifukla» du village d’Ighrem, l'APC d’Ahnif, l'EPH de Bouira, l'EPSP d'Ahnif et de la protection civile de l'unité d'El Adjiba a été abritée par l'école primaire Rahal Hamadache. A l’occasion de la tenue de cette caravane médicale Il a été mis à la disposition de chacun des praticiens qui sont, un ophtalmologue, un diabétologue, un rhumatologue, un neurochirurgien, un psychologue et enfin un médecin généraliste et un pharmacien, une classe transformée pour la circonstance en cabinet de consultations. Lors de notre passage aux environs de 10 h, plus de 250 patients se sont déjà inscrits sur les registres pour se faire consulter et la liste est restée ouverte. Cette caravane, en plus des consultations spécialisées est aussi dotée d'une pharmacie ambulante pour servir gratuitement les médicaments prescrits sur place. Le secrétaire général (SG) de l'association «Ma santé en valeur» M. Bellal Moussa dira que cette activité est sponsorisée par un opérateur privé implantée à Ighrem. Notons que cette association présidée par M. Redjdal Ouali a été créée le 7 février 2018. Elle a déjà à son actif plus d'une dizaine de caravanes et de campagnes de dépistage des maladies endémiques à travers plusieurs villages dans les wilayas de Béjaïa et de Bouira, en choisissant les journées fériées pour recevoir le maximum de malades. Notre interlocuteur dira que la plus importante caravane qui verra la contribution de plus d'une douzaine de médecins spécialistes sera organisée le 8 février prochain à Tazmalt pour fêter le premier anniversaire de l'association. Il est utile de rappeler que cette association en collaboration avec l’association Tadawsa, a eu à organiser des caravanes similaires en 2018 à travers la commune d’Aghbalou.

