Le dossier de la ZAC enfin finalisé

Après moult contraintes, le dossier de l'une des plus importantes opérations économiques pour la commune de M'Chedallah qu’est la création d'une zone d'activités (ZAC) est enfin finalisée. Nous apprenons du maire M. Kaci Idir que le dossier du permis de lotir, délimitation et aménagement, a été déposé au niveau du guichet unique et la commission de wilaya chargée du traitement de ce dossier va statuer ce dimanche 2 décembre. L'édile communal dira que la superficie de cette future ZAC s'étend sur cinq ha, limitée à l'est par la RN30, au sud par Assif N'sahel, à l'ouest par le marché hebdomadaire et enfin au nord par la ferme pilote. Notre interlocuteur affirme que de nombreux investisseurs de plusieurs activités économiques se sont déjà manifestés pour s'y inscrire, et table sur un chiffre prévisionnel de 600 postes d'emplois directs. Plus loin, le maire dira que parmi ces investisseurs, de gros industriels sollicitent d'importantes surfaces pour installer d'importantes unités de recyclage et de transformation de déchets ménagers, et médicaux ; d'où la nécessité d’asseoir une réflexion d'extension de l'assiette du terrain. En parallèle, il est procédé à l'élaboration du dossier de création d'un marché hebdomadaire sur une assiette de terrain mitoyenne à la ZAC. Il s’agit de l'ex base de vie de l'entreprise chinoise. Le cahier des charges est en cours de finalisation au niveau de la délégation des services publics (DSP) dont la superficie est de 5 ha. Son devis est estimé à 14 milliards de centimes. Notons enfin que l'extension de ces deux importants projets de développement reste du domaine du possible, sachant que les terrains mitoyens relèvent du domaine public et que les techniques développées permettent même de récupérer une partie de la zone inondée d'Assif N'sahel qui longe ces deux projets dans le sens de la longueur. Espérons que les dossiers des ZAC du reste des communes de la daïra de M'chedallah seront aussi rapidement régularisés et finalisés. Celles d'Ahnif, Ath Mansour et Chorfa sont inscrites et retenues mais butent sur certaines contraintes d'ordres administratifs. La concrétisation de ces ZAC permettra à cette région qui accuse un grand retard de développement de prendre son essor et rattraper son retard par rapport aux autres daïras de la wilaya de Bouira en termes de développement.

Oulaid Soualah.