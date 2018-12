Les mises en garde du maire

Par DDK | Il ya 22 minutes | 14 lecture(s)

Le problème des fuites d’eau sur le réseau de distribution AEP de la ville de Kadiria pose encore problème.

L’été dernier, il a été fait état de nombreuses fuites au centre-ville qui perturbent l’alimentation des centaines de foyers à Kadiria. Ce constat a été fait par un élu de l’assemblée populaire communale lors d’un conseil de wilaya présidé par le wali et élargie aux présidents d’APC des 45 communes de la wilaya. En réponse à cette doléance, le représentant de l’ADE de Bouira, présent à cette rencontre, a décliné toute responsabilité quant à la persistance de ces fuites, incombant la responsabilité à la commune qui engage, selon lui, des travaux de revêtement sans procéder au préalable à la réfection des réseaux AEP. Depuis, la situation s’est nettement améliorée et le problème se pose avec moins d’acuité. Seulement, durant le week-end dernier, une importante fuite a été enregistrée au niveau du quartier des 90 logements du centre-ville. Cette fuite est due à la rupture d’une conduite AEP alimentant les foyers du quartier. En quelques instants, le quartier a été inondé par les eaux provenant de cette conduite. Selon les services de l’APC, des travaux de raccordement au réseau d’assainissement engagés par des citoyens de ce quartier, sont à l’origine de cette fuite. Des travaux menés dans une anarchie indescriptible et sans l’aval des services de l’APC et surtout de l’OPGI à qui revient cette tâche au lieu des citoyens. Il a fallu que l’ADE coupe toute l’alimentation en eau du quartier durant plusieurs heures pour réparer cette fuite et rétablir le service. Dans un appel à la population, les services de l’APC ont mis en garde contre de telles interventions anarchiques sur les réseaux publics dont la gestion dépend des seuls services de l’Etat. L’APC rappelle que toute intervention sur ces réseaux est soumise à autorisation des services concernés, et tout acte contraire à la loi sera puni.

D. M.