Plus de 100 cas de diabète dépistés

Par DDK | Il ya 21 minutes | 14 lecture(s)

L’association Tadawsa des malades chroniques et cancéreux d’Aghbaou a organisé, vendredi dernier, une journée de dépistage au niveau du CEM Tazaghart Achour du chef-lieu de la commune. Cette initiative a été organisée en collaboration avec un opérateur pharmaceutique privé qui a mobilisé des moyens humains et matériels, notamment médicaux, et ce, pour mener à bien l’opération de dépistage. Selon les organisateurs, au terme de cette journée, pas moins de 107 patients ont pu être dépistés et aucun cas d’atteinte du diabète n’a été enregistré au cours de cette opération. Dans la matinée, l’opération de dépistage s’est tenue au niveau du CEM Tazaghart Achour où des dizaines de patients ont pu être dépistés. Dans l’après-midi, la délégation médicale a posé ses bagages à proximité de la mosquée de la localité. Ce qui a permis à beaucoup de personnes du troisième âge qui ne pouvaient pas se déplacer, d’être dépistés. Selon les organisateurs, cette journée a été une grande réussite et s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à l’implication active des membres de l’association, de ces partenaires et des nombreux bénévoles. Le président de cette association, M. Laouchedi, a indiqué que le dépistage du diabète est primordial et reste le seul moyen pour se prémunir contre cette maladie. Une maladie qui, selon les spécialistes, progresse en silence dans les sociétés de par le monde. La maladie comporte beaucoup de dangers et entraîne des complications menant à la mort. Selon l’OMS, à l’origine de tant de complications, des diagnostics tardifs de la maladie. Selon la même organisation, si des mesures urgentes ne sont pas prises, le nombre de décès liés au diabète dans le monde doublera d’ici dix ans, d’où la nécessité du dépistage précoce de la maladie et de la sensibilisation sur les dangers et complications que celle-ci pourrait entraîner. Il est utile de signaler que l’association Tadawsa a déjà organisé, en juin dernier, une journée de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle aux quatre coins de la commune d’Aghbalou. Au chef-lieu de la commune, 140 personnes ont pu être dépistées. La même association s’est illustrée en organisant une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus durant le mois de ramadan dernier. En août dernier, deux caravanes médicales pluridisciplinaires ont sillonné plusieurs localités d’Aghbalou, et ce, afin de garantir des soins spécialisés aux populations de ces régions, en particulier les plus démunies. Le président de Tadawsa a affirmé que son association sera toujours aux cotés des malades, notamment les nécessiteux, pour leur offrir un accès aux soins et surtout aux médicaments. Il faut préciser que l’association assure gratuitement la distribution des médicaments aux personnes démunies, grâce à une pharmacie financée par les dons des citoyens de localité et de la communauté villageoise de Takerboust établie à l’étranger. A l’actif de cette jeune association, il y a aussi le transfert d’un malade nécessitant des soins en France. Un transfert qui ne pouvait se faire sans la mobilisation des citoyens de la localité qui avaient réussi à collecter une importante somme d’argent, nécessaire pour la prise en charge de ce malade. Sur les actions que l’association compte entreprendre, M. Laouchedi a expliqué que Tadawsa va lancer une caravane de consultations médicales à travers les établissements scolaires de la commune durant ce mois de décembre. L’association a aussi finalisé la confection d’une revue qui sera distribuée gratuitement.

Djamel M.