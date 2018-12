Manque d’orthopédistes

Par DDK | Il ya 22 minutes | 14 lecture(s)

Chaque année, il est enregistré une moyenne de 8 à 10 accidents liés à la campagne de ramassage d'olives, en grande majorité, des chutes souvent graves du haut des oliviers. Aussi, l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah a inclus dans son calendrier d'activités une réquisition spéciale tant de moyens humains que matériels pour y faire face et prendre en charge les accidentés dans de meilleurs conditions. Malheureusement, cette année, cette institution de la santé accuse un inquiétant manque en orthopédistes, la spécialité la plus névralgique durant toute cette campagne qui s'étale sur cinq mois, soit de la dernière semaine de novembre jusqu'à fin avril. L'effectif de l'EPH, à l'heure actuelle, se limite à un seul orthopédiste alors que les besoins sont de six spécialistes pour une bonne prise en charge des accidentés sur place. Nous apprenons d'une source hospitalière que l'EPH dispose cependant de pas moins de six chirurgiens viscéralistes et de deux salles opératoires. En l’absence d'un orthopédiste, les évacuations systématiques des blessés vers le CHU de Tizi-Ouzou sont inévitables. Et là encore, on parle de la disponibilité d'une seule ambulance médicalisée, c'est à dire équipée et de cinq autres ordinaires mais usées qui enregistrent de fréquentes pannes. Soulignons que cet hôpital, grâce à sa situation géographique, s'est vu inclure dans sa circonscription douze communes des deux daïras de M'chedallah et Bechloul, dont les surfaces agricoles sont à plus de 75 % à caractère oléicoles. Ajouter à cela la proximité des principales routes nationales telles les RN 5, 15, 26, 33 et l'autoroute qui enregistrent aussi leurs lots d'accidents dont le nombre se multiplie durant la saison hivernale et les victimes évacuées systématiquement vers l'EPH de M'Chedallah. A cela s’ajoute aussi les patients qui viennent hors circonscription des daïra de Tazmalt, wilaya de Béjaïa de la daïra d'El M'hir de Bordj Bou Arreridj. Il y a lieu de renforcer l’effectif des orthopédistes en urgence, ne serait-ce que pendant cette campagne oléicole et pourquoi pas l'affectation d'une nouvelle ambulance médicalisée.

Oulaid Soualah.