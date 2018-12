Imellahen renoue avec Timechret

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Dans la commune d’Ahnif, Timechret n’a pas été célébrée depuis une décennie. Ce rituel consiste en un sacrifice de bœufs, la distribution de viande, et l’invocation de Dieu. La dernière fois que cet événement a eu lieu à Ahnif remontre à 2011, soit sept ans d’absence, et les raisons sont nombreuses. La coordination des associations d’Ahnif a lancé un appel à la population de laarch Imellahen pour l’organisation de Timechret à l’occasion de Yennayer, le nouvel an berbère. La proposition a vite recueilli le consensus des habitants qui ont accepté l’idée à l’unanimité. La date n’est pas encore fixée. Un élan de solidarité jamais vu auparavant s’est propagé parmi laarch Amellah même pour les plus pessimistes. Chacun contribue selon ses moyens à la réussite de l’événement. Les émigrés ont aussi leur part de contribution. «Nous voulons renouer avec cette tradition ancestrale, à l’instar de ce qui se fait un peu partout en Kabylie. Notre Aarch a besoin de cette solidarité unificatrice. On peut dire qu’une conscience collective commence à se forger quant à la nécessité de s’unir, de s’entraider, loin de toutes les sensibilités partisanes et claniques», déclare Atmane Mohamed, membre de la coordination organisatrice de Timechret. La réussite de cet événement exige la participation de toute la population masculine, notamment les jeunes comme il aura fallu tout un programme et une organisation pour bien gérer. Un vrai travail de fourmi. La coordination a réparti la commune en huit (8) localités : Ahnif- centre, Tikremtath, Boulermal, Tamezyabt, Ighil n'ait Ameur, Ighzer Oumezyab, Tikesrai et El Adjiba. Dans chaque localité, une commission, à sa tête un responsable, veillera à faire circuler l’information et à collecter les dons des habitants, chacun selon ses moyens, même avec un dinar symbolique. Ils ont désigné ensuite les membres formant les différentes commissions qui doivent mener l’opération. La commission des finances a entamé la collecte de l’argent qui se poursuivra jusqu’au 1er janvier. Le prix de la part de viande appelé en kabyle (Thakhamt) est fixé à 2500 DA. La commission logistique est chargée de trouver les locaux et les équipements nécessaires pour l’opération. La commission d’achat des bêtes est chargée de trouver des acheteurs spécialisés. Les membres de ces commissions travaillent d’arrache-pied pour réussir à tout mettre en œuvre et à temps. « Timechret est une tradition ancestrale porteuse de valeur de solidarité, de tolérance et de dialogue. Beaucoup de personnes qui ne se sont pas vues, il y a des années, auront l’occasion de se rencontrer lors de cet événement», déclare un habitant d’Ahnif.

Hocine Khaled.