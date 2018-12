Des retombées positives

Par DDK | Il ya 39 minutes | 72 lecture(s)

La réalisation de l'échangeur qui permet l'accès à la pénétrante Ahnif-Béjaïa au niveau de la localité d'Ath Mansour prélude d'ores et déjà d'un dynamisme économique inespéré pour cette commune rurale. En effet, depuis la mise en service dudit échangeur situé dans la bourgade de Passala, à 3 kms du chef-lieu d'Ath Mansour, les choses commencent déjà à bouger positivement dans cette localité qui offrait il y a quelques semaines avant un "visage" morne et triste. La circulation automobile au niveau de ces lieux a augmenté de façon exponentielle, étant donné que les automobilistes passant par la RN5 sont contraints, pour rejoindre la pénétrante autoroutière Ahnif-Béjaïa de passer par le rond-point aménagé à Passala sur la RN5, ce qui fait que le parc automobile y enregistre une hausse palpable. Cela a bien évidemment donné des idées à beaucoup de personnes qui comptent d'ores et déjà, exercer des activités notamment commerciales. Les automobilistes qui passent quotidiennement à travers ces lieux par centaines, sont vus comme de potentiels clients qui peuvent booster l'activité commerciale dans ces contrées déshéritées. Ainsi, des chantiers sont ouverts à proximité du rond-point de Passala pour abriter sous peu une station de services, un relais et d'autres commerces. Cela en sus des petites unités industrielles qui existent dans cette bourgade comme les huileries, les unités de fabrication des matériaux de construction, du plastique, de l'aliment pour bétail et bien d'autres, lesquelles verront à coup sûr leur chiffre d'affaire augmenter significativement avec ce flux de la circulation automobile qui va crescendo. «C'est une nouvelle ère qui s'annonce pour notre bourgade (Passala, ndlr) avec la mise en service de l'échangeur de la pénétrante autoroutière Ahnif-Béjaïa. Déjà, la circulation automobile à augmenté avec le passage de centaines de véhicules tous types confondus pour rejoindre en majorité la pénétrante, ce qui va créer sous peu une véritable dynamique chez nous avec la création de centaines d'emplois. Il y a un énorme potentiel de clientèle pour cette bourgade qui va sûrement s'agrandir et verra l'augmentation des prix des terrains mis ou à mettre en vente», indique l'un des habitants de Passala. Sur un autre registre, l'embranchement de Passala, où se joignent la RN5 et le CW12, ce cauchemar des usagers où la visibilité quasi-nulle à un long virage sur la RN5 fut le théâtre de plusieurs accidents mortels, n’est plus qu’un souvenir. A présent que ledit rond-point a été installé, ce problème a été carrément supprimé au grand soulagement des automobilistes.

Y. S.