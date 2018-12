Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

La circonscription des forêts de M'Chedallah a organisé, dimanche dernier, une sortie de la commission technique de daïra de choix de terrain en vue de la création de deux forêts récréatives dans sa circonscription. Cette commission a émis un avis favorable pour les deux sites proposés dont le premier est situé dans la commune d'Ahnif, au lieu dit Tahemamt, un site qui s’étend sur une superficie de 16 ha. Le second site choisi est situé dans la commune d'Ath Leksar, à Tala N'Tiza (Mahia). La surface de ce site est de 14 ha. Le responsable de la circonscription des forêts de M'Chedallah, Ahmed Dahmouche, qui nous a reçus lundi dernier dans son bureau, dira que le dossier des deux projets est en phase finale et en attente de l'approbation du wali de Bouira. Selon lui, il reste aussi l'élaboration de l’arrêté de création de deux forêts récréatives par les services du ministère de tutelle. Suite à quoi, il sera lancé un appel à manifestation d’intérêt (avis d'appel d'offre) à l'intention des investisseurs pour une concession de 20 ans renouvelable. Bien entendu, pour l'aménagement de ces deux sites, un plan d'orientation générale (cahier des charges) sera mis à la disposition des futurs investisseurs pour exécution. Le responsable affirme que les plans d'aménagement seront identiques à quelques détails près, selon la topographie et la situation géographique de chaque site, à ceux déjà existants, tels que celui sis en bordure du barrage Tilesdit à Bechloul et celui d'Errich, en périphérie du chef-lieu de wilaya. Espérons que les autorités compléteront rapidement ce dossier pour mettre fin à l’errance de milliers de familles qui partent chaque week-end à la recherche d'un coin tranquille, propre et sécurisé pour se détendre et prendre un bol d'air. Il est utile de préciser qu’un projet d’une autre forêt récréative est retenu dans la région de Hammam Ksana, un site thermal situé au sud de la commune d’El Hachimia. L’étude du site a été d’ores et déjà achevée et remise à la direction générale des forets pour approbation. A noter qu’au niveau d’Errich, la gestion de la forêt récréative créée depuis quelques années, pose toujours problème.

O. S.