Ce qu’attendent les jeunes des élus...

L’ensemble des villages de la commune d’Ahnif manquent cruellement d’opportunités de travail mais aussi de loisirs.

Les jeunes de ces villages sont les moins nantis en matière d’infrastructures sportives et de loisirs à l’échelle de la daïra. Les jeunes se sentent carrément abandonnés par les responsables locaux qui se sont succédé à la tête de la municipalité. «Toutes les communes de la daïra ont bénéficié chacune d’un terrain de jeux de proximité, stade communal, maison des jeunes, complexe sportif ou salle de sport. Nous, on attend encore une éventuelle attribution d’un projet pour l’épanouissement de la masse juvénile locale qui se retrouve livrée aux fléaux sociaux et à la débauche. Pourquoi un tel oubli ?», se lamente Zidane Rafik, un jeune de la localité et ex-champion de wilaya dans le kick-boxing. Ce sportif possède une ceinture noire en Thaï Jutsu, un autre sport de combat qu’il pratique et il est connu pour ses capacités sportives hors normes. Ce champion qui se dit marginalisé, se trouve lui-même au chômage. Il est utile de préciser que le seul stade de la commune d’Ahnif, réalisé durant les années 80, au village de Boulermel, à une quinzaine de kilomètres du chef- lieu, est dans un état qui laisse à désirer. Ce stade accueille les rencontres du FC Tamellahth, un club de football qui évolue en division régionale II, dont l’état du terrain n’aide pas beaucoup les athlètes. Pendant les quatre ans passés dans stade, plusieurs de joueurs et d’athlètes ont contractés des blessures plus au moins graves. Cette situation a amené les Millahistes, comme on les surnomme à Ahnif, à recevoir au stade communal de M’Chedalah et s’entrainer au stade communal d’El-Adjiba. «Un club comme le FC Tamellaht issu d’une grande commune comme Ahnif et évoluant en division régionale, n’a même pas un stade communal digne de ce nom. Je trouve cela regrettable. Qu’attendent les autorités locales pour réhabiliter le stade de Boulermel ou construire un nouveau afin de permettre aux jeunes de pratiquer leurs sports dans de bonnes conditions. Plusieurs de nos joueurs ont contracté des blessures. C’est la carrière même de certains qui est gâchée à cause des blessures à répétions», déclare Abbas Farid, entraineur du FC Tamellaht. Devant le manque d’infrastructures de sports et de loisirs, les jeunes d’Ahnif font de leur mieux pour meubler leur temps libre par leurs propres moyens. Ces jeunes organisent des rencontres de football sur un terrain de jeu situé à Aqoche, bravant le danger et les risques de blessures. Les jeunes d’Ighzer Oumeziab ont de leur coté aménagé une aire de jeux sur une protubérance d’un terrain appartenant à un privé où ils organisent des rencontres de football. Les jeunes d’Ahnif Centre, quant à eux, ont transformé une parcelle de terre appartenant à un citoyen en terrain de jeux. Les initiatives de ce genre ne manquent pas, la place publique d’Ahnif avait été aménagée récemment par la coordination des associations locales, pour organiser des mini-tournois inter-quartiers, ou pour différentes activités culturelles permettant d’occuper les jeunes de la localité. Les jeunes d’Ighil N’Ait Ameur, eux, ont opté pour une plate-forme aménagée par l’association Tagherma. Tous ces jeunes attendent un geste des pouvoirs publics pour l’inscription de projets de structures de sport et de loisirs.

Hocine Khaled