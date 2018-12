Attente et appréhensions

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les demandeurs de logements de la commune d’El Hakimia, dans le sud de la wilaya de Bouira sont toujours dans l’attente de l’affichage des listes des bénéficiaires du programme de la formule sociale. Selon ces demandeurs, un quota de 80 logements sociaux a bel et bien été inscrit dans la commune d’El Hakimia. Le projet de réalisation du projet des ces 80 unités a été lancé depuis quelques années et ses travaux ont été selon les mêmes demandeurs parachevés depuis près d’une année. Il ne reste qu’à finir les travaux d’aménagement pour le que la totalité du projet soit réceptionné. A propos de ces travaux du VRD, les demandeurs indiquent qu’une partie a été réalisée et l’autre n’est pas achevée. Et c’est ce volet de travaux qui selon les demandeurs pose problème et retarde la réception de ce projet et la distribution de ces logements. «Les logements sont prêts depuis une année. Mais la livraison est retardée par les travaux du VRD. Ce qui risque de retarder la réception du chantier et l’attribution de ces logements», confient des demandeurs de logements. Ces derniers disent ignorer les raisons à l’origine du retard que connait ce projet, et affirment qu’aucune liste des bénéficiaires n’a été affichée au niveau de la commune. Selon beaucoup de demandeurs, aucune information n’a filtrée sur la date de réception des travaux encore moins sur l’affichage de la liste des bénéficiaires. Pour beaucoup d’entre eux, des questions restent posées, alors que des centaines de familles sont dans l’attente d’un toit depuis plusieurs années. A l’heure actuelle, les demandeurs disent redouter la dégradation rapide de ces logements au fil des mois. D’où leur appel pressant aux responsables locaux et aux autorités d’accélérer les travaux restants et l’attribution de ce quota de 80 logements aux demandeurs et soulager ainsi la peine des familles.

D. M.