Le projet du CSP compromis ?

Le village Selloum, dans la commune d’Aghbalou, est le parfait exemple de l’absence de structures dédiées aux jeunes, qui constituent la majeur partie de la population

Des jeunes sont depuis plusieurs années en proie à l’oisiveté et aux fléaux sociaux car ne trouvant plus d’accueil. A l’exception de l’aire de jeu, une infrastructure dans un état dégradé et livrée à l’abandon où les jeunes organisent de temps à autre des parties de foot, aucun projet n’a été inscrit ces dernières années au profit de la localité. Conscient de cette situation, le comité du village de Selloum a fait de cette question son cheval de bataille, en adressant des écrits et multipliant les sollicitations des autorités locales pour attirer leur attention sur cette insuffisance. En 2017, au cours d’une rencontre avec la société civile, l’ex-wali de Bouira, Mouloud Cherifi, interpellé par un représentant de la population de Selloum à ce sujet, s’était engagé à inscrire un projet d’un stade sportif de proximité (CSP) mais à la seule condition qu’un terrain d’assiette soit dégagé pour implanter cette structure. Le même représentant a confirmé tout de suite l’existence d’un terrain pour accueillir le projet du CSP. Seulement et une année et demi après cette annonce, il n’en est toujours rien. A croire un des membres du comité du village, un projet a été inscrit mais sa concrétisation attend toujours. Mais les membres du comité n’ont pas pour autant baissé les bras et ont multiplié les sollicitations afin de concrétiser le dit projet. Une fiche technique estimative établie par les services de la subdivision du logement et des équipements de M’Chadallah, en possession du comité, évaluait les travaux du projet à 729 millions de centimes pour un délai de réalisation de deux mois. Les travaux en question comportaient les terrassements, la pose des différentes couches de TVO, gravier, béton, du drainage, de la clôture, la fourniture et l’installation de revêtement en gazon synthétique et enfin l’installation de candélabres. Cette fiche date de mai 2017. Selon un membre du même comité, tout a été mis en place pour le lancement du projet, y compris le terrain pour accueillir ce stade de type matico. Mais à ce jour et malgré les nombreuses démarches entreprises par le comité, le lancement du projet tarde encore à se faire. Récemment encore, et au cours d’une entrevue avec le wali Mustapha Limani, les membres du comité ont évoqué ce projet et rappelé les promesses faites par l’ex-wali Cherifi. Et à en croire un membre de ce comité, M. Limani a promis de voir de près le sujet.

