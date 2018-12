L’EPH débarrassé du vieux bâti

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Peu à peu, l'hôpital Kaci Yahia de M'Chedallah s'est débarrassé du vieux bâti et offre à l'heure actuelle un décor d'une institution de la santé digne de ce nom. Réalisé dans les années 1920, cet hôpital a, depuis, fonctionné à plein temps, mais l'infrastructure a commencé à afficher des dégradations fort apparentes à partir du début des années 1970. Il a fallu attendre 1990 pour le voir enfin cette structure de santé bénéficier d'une extension. En premier lieu, elle consistait en la réalisation d'un bloc opératoire complet, qui n'existait pas auparavant. En parallèle, une partie de l'ancien centre de santé mitoyen a été récupérée par l’hôpital pour être aménagée en bureaux où ont été recasés les services de l'économat et moyens généraux. Durant les mêmes années, il a été réalisé, dans un espace mitoyen, une polyclinique dont une aile a été aménagée en pavillon des urgences et l'autre cédée à l’EPSP durant le découpage administratif des deux institutions de la santé. Dans l'enceinte même de l'hôpital, en plus du bloc opératoire, il a été aménagé une morgue avec tous les équipements indispensables et un bloc administratif, vers la fin des années 1990. Il a fallut attendre l'année 2017 pour voir de nouveaux aménagements telle qu'une nouvelle salle opératoire exclusivement destinée au service gynécologique, équipée et mise en service ce début 2018. La dernière opération en date est celle dont les travaux sont en voie d'achèvement et qui consiste en l’aménagement d'un bureau des entrées composés d'un service des admissions, un autre de facturation et contractualisation, un bureau du médecin coordinateur, un service de transfusion sanguine (PTS) dénommé banque de sang, une salle de stérilisation du matériel médical, une autre de sérologie, une salle de stockage et une autre de collation et d'hématologie. Ces nouveaux aménagements effectués au niveau du rez-de-chaussée (RDC) du bloc hospitalier composé d'un R+2, abrite aussi le service radiologie, et les cuisines. Rappelons enfin qu'en parallèle, M'chedallah a bénéficié en 2014 du projet d'un nouveau hôpital de 120 lits en périphérie de la nouvelle ville. Le projet accuse, malheureusement, un énorme retard et l'avancement des travaux n’est à l'heure actuelle qu'aux environs de 60 %. Il faut rappeler que ce projet a fait couler beaucoup d’encre en raison des arrêts de ces travaux à répétitions. Différents walis et même un ministre s’étaient rendus sur les lieux pour relancer le chantier. En 2018, une commission de l’APW a encore une fois tenté de relancer les travaux qui trainaient en longueur. Le projet a pu enfin reprendre au grand soulagement de la population qui avait, pour rappel, tenu un sit-in il y a de cela quelques semaines pour exiger l’achèvement de la structure dans les meilleures délais. Pour la population de la daïra, ce projet revêt un caractère tout particulier d’autant plus que s’il venait à être mis en service, il améliorera davantage les prestations de soins et les conditions d’accueil des citoyens de la daïra dont la population dépasse les 100 000 habitants.

Oulaid Soualah.