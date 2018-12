Des parents d’élèves interpellent la wali

Par DDK | Il ya 41 minutes | 68 lecture(s)

L’école Chergui Ali de Selloum, dans la commune d’Aghbalou, est confrontée depuis quelques années à des difficultés dont une importante surcharge des classes. Cet établissement ne peut accueillir tous les enfants des quartiers sud de la localité, ce qui a contraint l’administration de l’école à ouvrir une annexe à Agouilal. L’annexe en question compte deux divisions scolaires de 50 élèves. Certes cette solution a diminué la surcharge, mais elle pose problème aux écoliers qui parcourent 1.5 km en aller et retour pour déjeuner au niveau de la cantine de l’école Chergui Ali. «L’annexe est éloignée de l’école Chergui Ali. A midi les écoliers se déplacent sur de longues distances pour le repas de midi au niveau de la cantine. Cette situation est contraignante pour les écoliers et leurs parents, d’autant plus qu’il s’agit de petits écoliers que les déplacements épuisent et exposent aux risques sur une route fréquentée par les véhicules et très dégradée», confie un parent d’élèves, membre du comité du village, qui estime que des solutions doivent être trouvées pour mettre fin au calvaire de ces écoliers. Selon notre interlocuteur, parents d’élèves et membres du comité ont fait plusieurs suggestions pour améliorer la situation. Ainsi et selon lui, il a été préconisé de réaliser une extension au niveau de l’école Chergui Ali. La proposition est de réaliser quatre nouvelles classes pour accueillir les 50 écoliers scolarisés au niveau de l’annexe, et absorber aussi le surplus des élèves. Dans un courrier adressé au wali récemment, le comité du village indique que deux divisions scolaires regroupant des enfants du pré scolaire et de la première année primaire sont actuellement au niveau de l’annexe. Le déplacement des enfants vers la cantine à pied se complique davantage en hiver et en temps de froid et de pluie. Dans le même courrier, les membres du comité évoquent aussi l’exigüité de l’école Chergui Ali et préconisent donc des travaux d’extension. Selon ces mêmes membres, depuis 2008, ils n’ont cessé d’œuvrer pour la concrétisation du projet d’extension de l‘école primaire. Une fiche technique du projet a été même élaborée en 2017. Celle-ci porte sur la réalisation de quatre classes en extension et d’un mur de soutènement. Le cout des travaux en question est estimé à 25 millions de dinars. Nos interlocuteurs ont aussi indiqué que le comité a réussi à dégager un terrain mitoyen pour accueillir le projet. Il ne reste à présent qu’à inscrire un projet dans ce sens. Les membres du comité, ont par ailleurs souligné que le wali Mustapha Limani a été saisi à ce sujet à travers un écrit auquel a été jointe la fiche technique du projet. Il y a quelques jours, au cours d’une entrevue accordée aux membres du comité, le wali a promis d’œuvrer pour la concrétisation du projet dans les meilleurs délais. Un projet de réalisation d’une bâche à eau a été lancé récemment au niveau de l’école Chergui. Ce projet d’un monta de 65 millions de centimes inscrit en 2017, a mis beaucoup de temps avant le lancement des travaux.

