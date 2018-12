Des chantiers de tous les dangers

Par DDK | Il ya 42 minutes | 74 lecture(s)

Dans la ville d’El-Hachimia, les habitations poussent comme des champignons et les chantiers du bâtiment sont nombreux. Seulement beaucoup de ces chantiers représentent un danger sur les passants car les mesures de sécurité sont carrément absences. Inexistence de clôture de chantiers, absence de filets de protection, matériaux de constructions jonchant le sol…sont autant d’insuffisances relevées ici et à là aux quatre coins de la ville. Il y a deux ou trois ans, des habitants de la ville avaient tiré la sonnette d’alarme quant aux dangers que représentent ces chantiers sur la vie des habitants en insistant sur la nécessité de renforcer la sécurité au niveau de ces chantiers, mais en vain. A cette époque, c’est un accident survenu en ville et ayant couté la vie à un passant, suite à la chute d’un tonneau de chantier provoquée par le vent, qui a secoué la ville et fait réagir les citoyens. Des citoyens qui ont appelé à l’intervention urgente des responsables locaux pour remettre de l’ordre dans ces chantiers et les mettre en conformité. Encore une fois, le sujet revient au devant de la scène. En effet, ces jours-ci, des habitants du centre ville ont attiré l’attention des responsables locaux sur les dangers que constitue un chantier du bâtiment situé à proximité d’un arrêt de bus très fréquenté par les voyageurs. L’on a fait état de la chute de planches sur la chaussée en plein jour sans faire heureusement de victimes. Images à l’appui, des habitants montrent un chantier en R+3 sans filets de protection, où des madriers et autres planches sont suspendus à 10 mètres de hauteur au-dessus des passants au niveau d’une rue très fréquentée, à quelques mètres seulement de l’arrêt de bus. Devant cette situation, les habitants de la ville demandent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mettre un terme à une anarchie qui n’a que trop duré en appliquant la réglementation. Il est utile de préciser qu’El-Hachimia n’est pas la seule ville à être confrontée à ce problème, partout à travers la wilaya, notamment au chef-lieu Bouira, des dizaines de chantiers sont menaçants et leurs propriétaires font fi des règles de sécurité en vigueur.

D. M.