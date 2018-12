Formations en entreprenariat

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

L’association AGIR, l’organisation Injaz El-Djazaïr et la Maison de l’entreprenariat de l'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira comptent mettre en œuvre un programme d'accompagnement pour les jeunes étudiants et les diplômés en chômage de moins de 25 ans de Bouira. En effet, en collaboration avec le MEPI (Middle East Partnership Initiative) de l’ambassade des USA en Algérie, une formation de trois jours sur l’entreprenariat sera assurée dès aujourd’hui mardi par des coachs d’expérience aussi bien locale qu’internationale. Le but est, donc, d’accompagner les jeunes étudiants ou diplômés dans la réalisation de leurs de projet. Pour y prendre part, les intéressés étaient appelés à remplir une fiche d’inscription digitale partagée sur les sites web et pages Facebook des organisateurs du projet. Baptisé «Empower your community», ce dernier aspire à accompagner les jeunes, notamment les étudiants, dans leur parcours d’insertion professionnelle, en promouvant l'entrepreneuriat. Au programme, deux ateliers de trois jours pour 200 étudiants. Une compétition sera organisée le dernier jour de la formation pour sélectionner deux équipes de dix étudiants chacune, avec l'aide de formateurs bénévoles. Les deux équipes lauréates bénéficieront d'un stage au sein de l’association AGIR, qui les accompagnera dans la mise en place de leurs projets, et d’une petite subvention. Elles seront suivies durant six mois, afin de garantir le succès de leurs projets d'entrepreneuriat social. «À travers ce partenariat avec Injaz El-Djazaïr et la maison de l’Entreprenariat de l’université Akli Mohand Oulhadj, l’association AGIR aspire à donner une opportunité aux jeunes de Bouira pour conforter leur bagage de compétences qui contribuera à augmenter les chances de leur insertion professionnelle», indique Sebaï Massinissa, président de l’association AGIR.

Hocine Khaled