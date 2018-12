L’extension du réseau d’assainissement urge

Par DDK | Il ya 10 minutes | 16 lecture(s)

Le non raccordement des nouvelles habitations d’Ath Mansour au réseau de l’assainissement impacte dangereusement l’environnement, en butte à la pollution par les eaux usées.

Pourtant, l'urbanisation galopante dans cette municipalité exige l’extension du réseau d’évacuation des eaux usées. Or, force est de constater que cette étape manque souvent à l'appel, ce qui contraint les habitants à aménager des rigoles pour évacuer les eaux usées. Celles-ci finissent malheureusement dans les ravins ou les rivières qui coulent dans cette région de la vallée du Sahel. En conséquence, des cloaques voient le jour en polluant les terres agricoles et les cultures. Les exemples sont légion dans cette localité. Les précipices et autres ravins servent toujours de collecteurs d'eaux usées déversées par les ménages. Il n'y a, par exemple, qu'à effectuer des virées vers certains lieux, comme les oueds Sahel, Tizerviline et Amarigh, pour s'en convaincre. Là, des quantités ahurissantes d’eaux usées sont déversées dans les lits de ces cours d'eau dans une impunité totale. Des mares d'eau usées stagnent ici et là dans d’autres endroits en donnant une vue désolante. Des odeurs fétides et pestilentielles s'en dégagent à longueur de journée. L’autre lieu pollué par les eaux usées est Ighzer Laghdir, un ruisseau qui parcourt la localité de Tihemamine sur plusieurs centaines de mètres. Le cours d’eau ne cesse de recevoir toutes les eaux usées de la localité, en sus des déchets qui y sont jetés quotidiennement. Ajoutons à cela, le jet à outrance des déchets des matériaux de construction par les sociétés réalisatrices du tronçon de la pénétrante autoroutière Ahnif - Béjaïa. Cela sans évoquer les dizaines de fosses septiques aménagées çà et là par des habitants en attendant le raccordement de leurs habitations au réseau de l'assainissement. Par ailleurs, d'aucuns préconisent la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées, étant donné que les oueds traversant la localité ont besoin d’être dépollués.

Y. S.