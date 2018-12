Les structures de jeunes à la peine

Par DDK | Il ya 11 minutes | 12 lecture(s)

La commune d'Ahnif, située à 40 km à l'Est du chef-lieu de Bouira, n'est malheureusement pas «gâtée» en matière d'infrastructures sportives et culturelles. En effet, cette commune compte un nombre très restreint de structures dédiées à la masse juvénile, à la grande frustration de celle-ci. De plus, les seuls équipements publics de ce genre qui y existent, concentrés au chef-lieu municipal, ne sont pas suffisamment équipés et manquent de personnels. C’est l'exemple de la maison de jeunes. Celle-ci se trouve déjà dans un état peu enviable de par sa vétusté. La structure présente une vue désolante et peine à offrir les services culturels et ludiques qui sont attendus d’elle, tant l’encadrement et les moyens manquent. L’espace est, de ce fait, vide la plupart du temps pour ne servir qu'en de rares occasions comme lieux de célébration de Journées nationales et mondiales. «Il est regrettable de voir une maison de jeunes n’offrir aucun loisir pour les jeunes de notre localité. Tout y manque, des animateurs jusqu'au matériel et autres équipements. Nous demandons que cette structure soit pourvue de tout le nécessaire pour nous permettre de combler notre temps vide», dit un jeune d'Ahnif-centre. Tout comme la maison de jeune, la bibliothèque communale, pourtant riche en livres, n’a presque aucun apport culturel dans cette commune. En cause, le problème lancinant du manque de personnel. Cet espace est utilisé par beaucoup pour les cours de soutien et la révision. Le stade communal d'Ahnif n'est mieux loti non plus, étant dans un état de délabrement avancé. En effet, cette aire, qui n’est pas revêtue en gazon synthétique, se transforme en véritable champ de patates à la tombée de la moindre averse. D'ailleurs, le club phare de la municipalité, le FC Tamellaht, est contraint de recevoir loin de dans son fief. Par ailleurs, les travaux du projet du foyer de jeunes au village Ighil Naït Ameur ne sont toujours pas réceptionnés. Pis, le chantier avance à pas de tortue, ce qui déçoit les jeunes de cette bourgade lesquels appellent les autorités à exhorter l’entreprise à accélérer la cadence des travaux, en vue de livrer le plus tôt possible ce projet qui tient à cœur à toute une catégorie de la population. Par ailleurs, dans le reste des villages de la commune, il n'y a pas la moindre ombre d'un espace de loisirs et de culture. Les habitants, notamment les plus jeunes, demandent la réalisation, tout au moins, d’aires de jeux.

Y. Samir.