Distribution de brebis et d’équipements agricoles

L'opération de distribution de brebis aux éleveurs bénéficiaires de l'opération «Soutien au développement de l'élevage ovin», dans le cadre du programme du fonds national du développement agricole (FNDA), sera clôturée cette semaine, selon le subdivisionnaire de la circonscription agricole de M'Chedallah. La remise des brebis aux bénéficiaires sera accompagnée de la distribution d’équipements, à savoir des mangeoires, des abreuvoirs et des citernes. Le responsable dira que ce sont quatre éleveurs par commune qui bénéficieront de 5 brebis chacun. L’opération de distribution se fera en présence d'une commission composée du subdivisionnaire, un vétérinaire rattaché à cette institution de l'agriculture et les délégués agricoles des municipalités concernées, à savoir M'Chedallah, Saharidj, Chorfa et Aghbalou. Le même responsable nous informe qu'en parallèle, une autre opération, dans le même cadre (FNDA) et consistant en la distribution d'arbres fruitiers de plusieurs variétés, sera finalisée ces jours-ci. Notre interlocuteur parle de 1 700 dossiers reçus déjà, lesquels seront validés en totalité, selon lui. Dans la circonscription agricole d’Ahnif, qui comprend les communes d'Ahnif, Ath Mansour et El-Adjiba, l’opération accuse un léger retard d'ordre administratif. Selon une source proche de cet organisme, le dossier est sur le point d'être finalisé. Aussi, ce sont 15 agriculteurs qui bénéficieront de cette aide. Tout comme à M'Chedallah, il est procédé à la réception des dossiers d'octroi d'arbres fruitiers de diverses variétés, avec une prédominance d'oliviers, qui seront distribués à 55 paysans ayant déposé leurs dossiers. Notre source affirme que ce ne sont pas moins de 200 dossiers qui ont été enregistrés au niveau de cette subdivision agricole, dont le siège est situé au village Ighrem, commune d'Ahnif.

Oulaid Soualah