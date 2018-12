Plusieurs projets approuvés

Par DDK | Il ya 10 minutes | 21 lecture(s)

L’Assemblée populaire communale de Lakhdaria, réunie la semaine dernière en session extraordinaire sous la présidence du maire Brahim Gourra, a approuvé plusieurs projets de développement concernant l’aménagement urbain. Le premier projet concerne les quartiers 120, 480, 210, 32 et 81 logements. Le deuxième se rapporte à un premier lot de travaux d’aménagement du village Zbarboura. Le dernier projet approuvé par les membres de l’Assemblée a trait aux travaux de réhabilitation de la route allant d’Oued Bouaâmoud à Mehouan. Ce tronçon, long de 3 km, a, pour rappel, subi de gros dégâts lors des dernières intempéries. Ce qui a nécessité l’intervention des services de l’APC pour le débloquer. Il y a encore deux de cela, la même région avait connu de fortes inondations qui avaient emporté le pont menant à la localité de Mehouan, provoquant l’isolement total des populations de ce village. A l’époque, il a fallu l’intervention des autorités de wilaya, qui ont lancé une opération d’urgence, pour réaliser un pont et faciliter le déplacement des populations de et vers le village. Pour revenir à la réunion récente, les services de l’APC Lakhdaria indiquent que les projets cités sont fin prêts pour leur lancement. L’autre point inscrit à l’ordre du jour et approuvé par les élus concerne l’acquisition d’un véhicule au profit des services du bureau d’hygiène communal (BHC). Cette acquisition, sur les fonds de solidarité des collectivités locales, rentre dans le cadre d’une vaste opération lancée par le ministère de l’Intérieur et des Collectives locales visant à doter les bureaux d’hygiène de toute les communes du pays de véhicules. Au volet aménagement urbain, il est utile de préciser que l’APC de Lakhdaria a relancé pas moins de douze opérations, toutes inscrites durant le précédant exercice. L’Assemblée a aussi retenu beaucoup d’opérations d’aménagement au cours de l’année 2018. À travers celles-ci, un accent particulier a été mis sur l’amélioration du cadre de vie des populations de la municipalité de Lakhdaria.

D. M.