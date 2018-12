La mercuriale en baisse

Par DDK | Il ya 59 minutes | 74 lecture(s)

La mercuriale des fruits et légumes à travers les marchés de la wilaya de Bouira a amorcé depuis quelques jours une baisse, après plusieurs semaines marquées par une flambée notable.

Cette tendance baissière des prix des fruits et légumes sur les étals a été, bien entendu, accueillie positivement par les ménages, notamment ceux à faibles et moyens revenus, dont le portefeuille a été mis à rude épreuve en octobre et novembre derniers. En effet, lors d’une virée au marché des fruits et légumes de la ville de Bouira, sis à proximité de l’ancienne gare routière, la mercuriale était plutôt clémente comparée à la semaine dernière. Ainsi, la pomme de terre, légume incontournable rentrant dans la composition de presque tous les plats, est cédée entre 35 à 40 DA le kilo. Ce produit est disponible en grandes quantités sur les étals et il s’écoule facilement. Notons que la pomme de terre mise sur le marché depuis quelques jours est celle de l’arrière-saison. Elle provient essentiellement du Sud du pays, mais aussi des plaines des Aribs (Aïn Bessem) et du plateau d’El-Esnam. Il y a encore quelques semaines, l’on était en pleine période de soudure caractérisée par la fin de la production de la haute saison et conjuguée à la non-arrivée sur le marché de la production de l’arrière-saison. Ce qui explique la hausse des prix de ce tubercule qui avaient, alors, atteint 80 DA le kilo. De grosses quantités de pommes de terre ont été alors déstockées, dans le cadre du plan Syrpalac, dans une tentative des pouvoirs publics de réguler le marché. Présentement, la baisse a pratiquement touché tous les légumes. La tomate, par exemple, est actuellement cédée à 80 DA, contre 140 DA il y a quelques semaines. Ce produit a certes subi une baisse mais son prix reste toujours cher, estiment les chalands. Ceci est aussi valable pour le poivron et le piment, cédés entre 80 et 100 DA. Pour rappel, ces deux produits dépassaient largement la barre des 100 DA à la fin du moins d’octobre. Les prix vont davantage baisser au fur et à mesure que les produits cultivés et en provenance d’El-Oued et de Biskra arriveront en grandes quantités sur les marchés. La botte d’oignons verts coûte entre 35 et 40 DA. La carotte, la laitue, la courgette, le concombre, les haricots et la betterave sont respectivement proposés à 35, 55, 80, 60, 100, et 40 DA. Le fenouil, le chou-fleur et le chou sont cédés entre 20 et 40 DA le kilo. Il faut signaler que les prix de ces légumes affichaient pratiquement le double il y a quelques semaines seulement. Côté fruits, une baisse a été aussi enregistrée. Le prix de la banane a diminué de moitié pour se stabiliser autour de 300 DA le kilo, contre 700 DA au mois d’octobre et début novembre derniers. Les oranges, fruit de saison par excellence, sont proposées entre 100 et 130 DA. Ce fruit est disponible en grandes quantités dans les différents marchés de la wilaya. Depuis quelques jours, des dizaines d’étals sont improvisés aux abords des principales routes traversant la wilaya, à l’image des RN 5, 15 et 26. S’agissant, par ailleurs, du poulet, les prix sont toujours aussi inabordables. La viande blanche reste relativement chère et souvent hors de portée des petites bourses, étant commercialisée entre 330 et 340 DA le kilo. Même topo pour les viandes rouges. La sardine, quant à elle, est relativement accessible, étant affichée entre 200 et 300 DA le kilo. Les œufs, en revanche, ont connu une légère hausse, le prix du plateau est proposé à 340 DA. Il est utile de signaler que les coûts affichés dans certains marchés de la wilaya, comme celui de Chorfa, un des plus importants lieux informels de commercialisation des fruits et légumes de la wilaya, sont relativement moins chers que ceux proposés au centre-ville de Bouira.

Djamel M.