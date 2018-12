Déjà 37 accidents !

Par DDK | Il ya 57 minutes | 70 lecture(s)

Pas moins de 37 accidents ont été enregistrés dans les oliveraies à travers les communes de M'Chedallah depuis le démarrage de la campagne oléicole, il y a une quinzaine de jours. Une source hospitalière locale affirme qu'à cause d'un manque flagrant d'orthopédistes, réduit à un seul spécialiste pour l’EPSP et l’EPH de la circonscription, les évacuations, notamment, vers le CHU de Tizi-Ouzou, sont systématiques. Plusieurs raisons sont à l’origine de ces accidents qui sont principalement des chutes. D’abord, le manque de vigilance des cueilleurs, sachant qu'il est impératif de vérifier chaque branche avant de grimper sur l’arbre. L’autre raison est l'humidité qui «ramollit» les troncs et branches des oliviers lesquels deviennent, par conséquent, visqueux et glissants, notamment ceux des oliviers adultes revêtus d'une croûte morte enveloppant l’écorce. L’autre cause à l'origine des chutes a trait aux brusques et imprévisibles rafales de vent qui secouent les cimes des oliviers, par surprise. La dernière raison qu'on peut évoquer est le manque d'entretien, notamment la taille des arbres. Notons, pour conclure, que ces chutes se résultent, dans leur grande majorité, par des fractures des membres, des contusions et des plaies. Fort heureusement, aucun décès n’a été enregistré, selon notre source hospitalière.

O. S.