L’aménagement du stade à la traîne

Par DDK | Il ya 59 minutes | 68 lecture(s)

Les travaux portant sur l’aménagement du stade de la localité de Raffour, dans la commune de M’Chedallah, accusent un énorme retard. Devant cette situation, les sportifs et dirigeants du club local, l’Olympique Raffour, interpellent les pouvoirs publics pour relancer le chantier et rattraper le retard. Lancée depuis septembre 2017, l'opération a, dès son lancement, buté sur des contraintes techniques. Situation qui a obligé les autorités locales, sur instruction du wali, à mettre sur pied une commission technique pour la prise en charge de ces contraintes et pour le suivi rigoureux des travaux. Chapeautée par le chef de daïra, cette commission a été, selon nos informations, composée de représentants de la DJS, de la SLEP et de l'APC de M’Chedallah. Seulement et depuis son installation, ladite commission s’est rarement manifestée sur le terrain ; d'où un ralentissement sensible des travaux. Des travaux qui consistent en la pose du gazon, l'aménagement d'une clôture et la réalisation d'un ouvrage de drainage des eaux. Il est utile de souligner que le cahier des charges fait état d'un délai de réalisation de quatre mois. Mais voilà qu'une année entière s'est écoulée depuis le lancement des travaux, sans que l'ouvrage ne soit livré. Rappelons que l’Olympique Raffour comprend parmi sa douzaine de sections sportives pas moins de 120 athlètes, toutes catégories confondues. L'équipe première, évoluant en Division régionale a, à son actif, un très riche palmarès. Les entraînements de cette équipe sont ainsi paralysés par la lenteur des travaux. Les dirigeants du club interpellent de ce fait les autorités, pour intimer l'ordre à l'entreprise de réalisation de renforcer son chantier en moyens humains et matériels.

O. S.