Les souscripteurs attendent depuis… 11 ans !

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

La formule du logement promotionnel (LSP) est incontestablement celle qui a le moins marché dans la wilaya de Bouira.

Depuis son lancement au début des années 2000, beaucoup de programmes de cette formule, confiés essentiellement à des promoteurs privés, ont buté sur d’énormes difficultés. Résultats : certains projets ne verront jamais le jour et d’autres peinent à être réceptionnés après plus de dix ans de leur lancement. Dans la ville de Bouira où ont été lancés de nombreux chantiers de cette formule, il y a encore des projets en souffrance dont les souscripteurs attendent toujours la remise des clefs. La plupart de ces projets ont largement dépassé les délais de réception prévus, mais leurs travaux traînent toujours en longueur. C’est le cas de celui des 153 unités sis à l’ancienne gare routière dont les travaux ont accusé beaucoup de retard. Il y a aussi celui des 130 de l’éducation qui comptabilise plus de 10 ans de retard. Les souscripteurs ont beau protesté et interpelé à plusieurs reprises les pouvoirs publics pour la relance de ces chantiers et l’accélération des travaux de réalisation, en vain. Dans la commune de Taghzout, 10 kms au nord du chef-lieu de wilaya, un projet de la formule LSP est confronté aux mêmes difficultés et traine toujours. Il s’agit de celui des 50 logements implanté au chef-lieu de la commune. Actuellement, les souscripteurs se disent excédés par la situation de ce projet. Selon ces derniers, à l’heure actuelle, le projet est carrément à l’arrêt après que l’entreprise réalisatrice ait quitté les lieux. Selon eux, ce projet qui a été lancé en 2007, enregistre actuellement, soit plus de dix (10) ans après son lancement, un taux d’avancement des travaux de 60%. «Nous sommes vraiment désespérés car cela fait plus de 10 ans que nous attendons la livraison du projet. Le projet a trainé en longueur et risque de mettre du temps avant sa réception. Actuellement, il est carrément à l’arrêt et son taux d’avancement n’est que de 60% », indique un souscripteur. Pourtant, notre interlocuteur explique qu’ils se sont acquittés de toutes les tranches au point d’être carrément ruinés par les dettes. Beaucoup disent que leurs rêves ont été brisés après 10 ans d’attente et d’espoir de disposer un jour d’un toit pour eux et leurs familles. Excédés par la situation chaotique de ce projet livré à l’abandon et transformé par la force des choses en repère pour délinquants de tout bord, certains souscripteurs évoquent un laisser-aller manifeste des pouvoirs publics et surtout un manque de volonté pour relancer le projet et soulager la peine de dizaines de familles. Des familles qui se trouvent dans un besoin pressant d’un toit et qui recourent à la location moyennant des sommes faramineuses en attendant la livraison de leurs logements. Devant cette situation qu’ils qualifient d’intolérable, les souscripteurs interpellent encore une fois les autorités de wilaya pout intervenir rapidement et trouver des solutions à même de permettre la relance des travaux du projet et les délivrer de ce qu’ils qualifient de cauchemar. Ile est utile de rappeler que certains projets de cette formule ne sont jamais sortis de terre et malgré toutes les tentatives des walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya, des projets LSP ne verront jamais le jour. En 2018, et selon des informations en notre possession, ce dossier a été pris en main par le ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar pour tenter de relancer les chantiers LSP en souffrance. Mais aucune information n’a filtré depuis, sur le sort réservé à ces projets.

Djamel M.