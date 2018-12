Des routes mal entretenues

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le village de Zeboudja dans la commune d’Ain Turk, à l’ouest du chef-lieu de wilaya accuse des insuffisances en matière d’aménagement. Les voies d’accès de ce village situé à la lisière de la RN 5 et de l’autoroute Est-Ouest sont dans un piteux état et aucun projet d’aménagement n’a été retenu ces dernières années pour améliorer le cadre de vie des villageois. A l’intérieur de ce village, les ruelles sont à l’état de pistes, boueuses et parsemées de nids de poule et de crevasses, ce qui rend difficile la circulation automobile et piétonnière. Selon les villageois de Zebouja, c’est en hiver que la situation se complique plus à cause de la boue et des eaux stagnantes. «En temps de pluie, les ruelles se transforment en véritables bourbiers et piscines à ciel ouvert à cause des eaux pluviales qui finissent par former des mares. Cet état de fait complique le déplacement des villageois surtout des écoliers. La circulation y est aussi laborieuse», confie un jeune villageois. Les habitants font aussi état de l’absence d’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales, ce qui favorise la stagnation des eaux au niveau des ruelles. Pis encore, ces ruelles sont dépourvues de trottoirs et manquent cruellement d’aménagement. Pourtant les villageois avouent que les élus d’Ain Turk ont promis aux citoyens du village d’inscrire une opération d’aménagement au profit de la localité. Mais il n’en est toujours rien. En attentant le projet d’aménagement promis, les villageois continuent de patauger dans la boue et d’assister chaque jour un peu plus à la dégradation de leur cadre de vie.

D. M.