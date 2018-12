Exiguïté et vétusté du bureau de poste

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Mis en service durant l'année 1995, le bureau de poste de Raffour qui n'a depuis bénéficié d'aucune opération d'entretien ou de rénovation affiche un état de dégradation pour ne pas dire de délabrement peu honorable pour une institution étatique des plus sollicitées. Les murs porteurs affichent des fissurations peu rassurantes, ajouté à une saleté repoussante des façades qui n'ont jamais été ravalées. Les installations intérieures ne sont pas logées à meilleure enseigne avec celle de l'électricité réalisée de manière bâclée dont les fils usés ne sont même pas encastrés, d'où de fréquents cours-circuits à l'origine de pannes à répétition et pénalisantes sur les équipements informatiques. L'infrastructure est composée de deux locaux exigus, dont l'un est réservé au responsable et une petite salle d'archives sans salle d'attente, sinon un couloir étroit avec quelques bancs qui ne peuvent contenir plus d'une dizaine de personnes à la fois. Ce bureau de poste couvre une population qui avoisine les 14 000 habitants en plus des usagers de la RN26 qui y marquent un arrêt pour effectuer diverses opérations. Durant les journées de pointes, soit entre le 20 et le 30 de chaque mois qui correspondent avec les échéanciers des retraites, pensions et autres versements des salaires, la chaîne composée de personnes âgées, d'handicapés et de femmes déborde à l’extérieur durant des heures, avec une foule importante qui fait le pied de grue et directement exposée aux affres climatiques hiver comme été. Une source proche de cette agence affirme qu'une opération de rénovation au profit de l'infrastructure a été inscrite en 2010, mais qui n'a jamais été exécutée. Une autre opération d'extension inscrite en 2017 semble être remise aux oubliettes, selon notre source. Avec la distribution de 150 logement sociaux de Raffour, la clientèle de cette agence postale qui reçoit aussi les citoyens des agglomérations périphériques, telles que ceux de la Nouvelle ville, Zouzamen et Aharrach, va en toute logique sensiblement augmenter, d'où la nécessité absolue de son extension dans les plus brefs délais.

Oulaid Soualah