Le dépôt des dossiers clôturé

Par DDK | Il ya 35 minutes | 24 lecture(s)

Des 1 000 logements LPA octroyés pour la wilaya de Bouira pour l’exercice 2018, la commune de Kadiria a eu droit à un quota de 50 logements. Le dépôt des dossiers pour en bénéficier a débuté l’été dernier et l’opération a été d’ores et déjà clôturée. À Kadiria, les services de la commune ont fait récemment état du dépôt de 322 dossiers. Selon les mêmes services, sur un total de 322 dossiers déposés par les demandeurs, 241 ont été acceptés et jugés répondant aux critères de présélection. Quatre vingt et un dossiers ont été, donc, rejetés, dont 35 dossiers l’ont été pour non justification de lieu de résidence. Les 46 autres dossiers ne répondent pas aux exigences de salaires fixées pour prétendre souscrire à ce genre de formule. Les mêmes services indiquent, par ailleurs, que les dossiers acceptés seront soumis à une autre sélection pour établir une liste définitive des bénéficiaires des 50 unités et celle de réserve. Cette dernière comporte 19 noms. S’agissant des critères de classement, les services de l’APC en évoquent trois. Le premier concerne la situation sociale du demandeur. Là, le classement se fera suivant la situation du demandeur (marié ou célibataire). Le deuxième critère concerne le salaire du demandeur. A ce sujet, il est indiqué que tout demandeur dont le salaire n’atteignant pas 24 000 DA est exclu. Il est aussi exclu tout demandeur dont le salaire excède 108 000 DA et tout demandeur ne pouvant pas justifie d’un salaire. Enfin, le dernier critère concerne l’enquête sociale. La commission chargée des enquêtes va se pencher sur la situation de chaque demandeur retenu pour voir s’il vit en location, en hébergement ou s’il occupe un habitat familial. Il est utile de préciser que dans la commune de Kadiria, il y a forte demande sur pratiquement tous les segments de l’habitat. Ceci est valable pour l’habitat rural, social ou promotionnel. Dans tous ces segments, la demande dépasse largement l’offre. Récemment, il a été procédé à la remise de décisions à 80 bénéficiaires de l’aide à l’habitat rural. La demande dans ce segment se chiffre, elle, à plus de 450. La demande dans le segment social avoisine les 2 000 pour un quota de 450 unités. Ce quota est d’ores et déjà achevé mais il n’est pas encore attribué. Dans la formule location-vente (AADL), un quota de 350 unités est actuellement en cours de réalisation dans la commune de Kadiria.

Djamel M.