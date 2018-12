La promesse du wali

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Les voies d’accès dans la localité de Selloum, dans la commune d’Aghbalou, sont dans un piteux état. Certaines de ces voies d’accès, à l’image du chemin vicinal (CV) n°4, sont devenues impraticables. Selon les villageois de Selloum, ce chemin qui est un des principales artères de la localité est transformé en véritable oued, ce qui complique le déplacement des habitants. Aussi, la circulation automobile y est très laborieuse. Pourtant, indiquent les mêmes villageois, ce chemin a été réhabilité il y a de cela moins d’une décennie. Mais il n’a pas tenu longtemps avant de subir des dégradations. Selon eux, à l’origine de cette dégradation, les divers travaux de raccordement au gaz naturel, AEP et de la fibre optique, engagés ces dernières années. Ces travaux ont mis à mal la chaussée, et les entreprises qui sont intervenues sur les travaux n’ont pas procédé à la remise en état de la chaussée. Après la fin des travaux, ces entreprises ont plié bagage, laissant du coup le chemin en mauvais état. L’autre raison ayant contribué à la dégradation de cette voie d’accès est bien évidemment l’absence des ouvrages busés et ceux de canalisation des eaux de pluie. N’étant pas canalisées, ces dernières inondent la route, ce qui a mis à mal la couche du bitume et a accéléré la dégradation de la route. Devant l’impraticabilité du réseau routier à travers la localité, des représentants du village nous ont fait savoir qu’un rapport détaillé a été adressé au premier magistrat de wilaya en vue de sa prise en charge. Récemment encore, et à en croire les mêmes représentants, ce problème a été évoqué au cours d’une entrevue avec le wali. Nos interlocuteurs font savoir que le premier magistrat de la wilaya les aurait rassurés, disant qu’il en ferait une des ses priorités. Selon nos interlocuteurs, le wali aurait promis d’inscrire un projet pour aménager le CV4, sur près de 3 km. Les travaux qui seront engagés vont porter sur la mise en place d’ouvrages d’évacuations des eaux pluviales et le revêtement de ce tronçon de route.

D. M.