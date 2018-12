EPSP sans siège fixe

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

L'une des plus importantes institutions de la santé qui est l'établissement public de la santé de proximité (EPSP) d’Ahnif, est sans siège administratif depuis sa création durant le découpage de 2007. Les documents officiels de cette institution de santé portent encore le sigle de l’"EPSP" Ahnif alors que la structure est provisoirement recasée dans une ancienne maison de jeunes dans la commune d'Ath Mansour. Ce dénominatif EPSP Ahnif remonte à sa première année de création à l’occasion du découpage duquel sont nés l'EPH de M’chedallah et l'EPSP Ahnif. A l’époque, la décision du découpage a été accompagnée par l'attribution d'une assiette de terrain dans la commune d'Ahnif, au lieu dit Tikremtath, que la commission technique des choix de terrain a avalisé pour recevoir le projet d'un siège administratif au profit de l'EPSP. Ce projet n'a jamais vu le jour. En parallèle, le personnel administratif de cette structure de santé a été provisoirement logé dans une aile de l'ex centre de santé de Chorfa jusqu'a 2013. Ce centre de santé ayant accédé au statut de polyclinique avec extension et aménagements, le siège administratif de l’EPSP a du être une fois de plus recasé provisoirement à Ath Mansour. Un provisoire qui dure depuis 2007 et qui risque de perdurer encore durant les années à venir. Soulignons que cette maison de jeunes d'Ath Mansour qui lui servait de siège, en plus d'être ancienne, vétuste et exigüe, est située dans un coin isolé à l'extrême sud du chef-lieu de daïra et du fait, se retrouve inaccessible aux citoyens alors qu'en toute logique l'EPSP doit avoir son siège au niveau de ce chef-lieu de daïra comme tout le reste des institutions étatiques de cette envergure. Il faut rappeler que la structure en question s'étale sur deux daïras M'chedallah et Bechloul. A noter que l'EPSP d'Ahnif gère pas moins de six (6) polycliniques et 27 unités de soins réparties sur sept (7) communes. L’institution gagerait à disposer d’un siège digne de ce nom.

Oulaid Soualah.