Fiche technique prête, mais…

C'est peut-être l'une des municipalités de la daïra où le nombre de structures sanitaires est le plus insuffisant. En effet, ce problème a été soulevé dernièrement par le maire devant le wali et le directeur de santé de la wilaya, lors de la visite du chef de l'exécutif dans la daïra de Draâ El-Mizan en novembre dernier.

D'ailleurs, le P/APC a beaucoup insisté sur ce point. "Notre salle de soins est vétuste. Elle est trop exigüe. Nous souhaitons que vous nous accordiez son extension", a-t-il dit à la délégation en donnant des indices qui font que cette salle ne réponde plus à la demande de la population. Cette bâtisse postindépendance est réalisée sur un rez-de-chaussée et un étage. Elle fonctionne seulement avec un seul médecin, un dentiste et deux infirmiers. Nombreux sont les malades de cette municipalité qui se rendent à Draâ El-Mizan où encore jusqu'à Boghni. "Nous avons établi une fiche technique pour son extension. D'ailleurs, je tiens toujours à ce qu'elle soit concrétisée d'autant plus qu'il y a une grande volonté de la part de la direction de la santé qui veut la prendre en charge. Il y a de cela deux jours, je me suis rapproché du directeur de la santé à son sujet. Il m'a répondu qu'il faisait tout pour rassembler l'enveloppe qui lui sera consacrée. En tout cas, elle est en bonne voie", nous confiera le maire. Celui-ci nous apprend que pour soulager les habitants de Ain Zaouia-village, un local a été aménagé en unité de soins. "Une commission de la santé s'est rendue sur les lieux et elle a constaté qu'elle était conforme et qu'elle pouvait servir comme salle de soins. Nous attendons qu'elle soit dotée d'un personnel", enchaîne le P/APC. Par ailleurs, ce que souhaitent aussi les bien autorités locales ainsi que les représentants du douar de Boumahni est que le centre médical de la Cnas de Boumahni soit exploité à son maximum. "C'est l'une des plus belles et des plus spacieuses structures de santé de la wilaya. Elle pourrait même être érigée au statut de polyclinique. Elle servira tout le versant de Boumahni avec ses dix mille habitants et une grande partie de la commune d'Ait Yahia Moussa. Mais, nous pouvons dire que tous nos appels n'ont pas eu l'écho attendu de la part du ministère du travail et des affaires sociales en ce qui concerne sa prise en charge entière. Ce centre médical ne continue à fonctionner que grâce à la volonté du peu de personnel qui est sur place. Sinon, toutes les promesses données sont restées lettre morte", nous répond un membre du comité de la coordination du aârch de Boumahni.

