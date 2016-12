Les directeurs des écoles primaires innovent

Par DDK | Il ya 14 heures 5 minutes | 385 lecture(s)

Après les travaux de restauration de la plus vieille école primaire de Freha effectués par des ouvriers depuis quelques semaines de ça, c’est au tour d’une autre école toujours au chef-lieu, sise à côté de la cité des 100 logements de voir une opération d’embellissement initiée par le directeur qui a invité les parents d’élèves à venir un certain samedi pour participer à un volontariat dans le cadre d’une campagne de nettoyage de l’école. L’initiative est salutaire et surtout éducative en ce sens que les petits qui y participent prendront conscience précocement de la nécessité de veiller à la propreté et surtout à sauvegarder l’environnement. Quant à l’autre directeur dont l’école se situe en contrebas de la cité des 160 logements, il a fait venir dimanche passé un médecin et un ancien maquisard à l’école, le premier a parlé des maladies transmissibles et le second de la glorieuse guerre de libération nationale. Tant que les idées ne manquent pas, les bonnes initiatives trouvent leurs chemins.

A. D.