La Maison de jeunes à l’abandon

Par DDK | Il ya 13 heures 55 minutes | 346 lecture(s)

La petite et belle maison de jeunes de Freha est abandonnée et sombre dans un sinistre état. Pourtant elle avait suscité de grands espoirs dans un passé récent, époque qui a vu des jeunes s’adonner à leurs activités favorites. Plusieurs ateliers, comme celui de la couture pour jeunes filles, celui d’initiation à l’informatique ou celui de la musique et théâtre, entre autres, ont été créés au grand bonheur des parents qui voient leur progéniture se soustraire à l’oisiveté qui, dit-on, est mère de tous les vices. De tout cela il n’en reste plus rien à présent. Le plus grave encore, c’est que cette maison de jeunes n’a ni directeur ni gestionnaire. Il eût été judicieux si l’APC eût daigné affecter un gardien qui en prendrait soin. Selon des citoyens, la responsabilité est partagée entre la direction de la culture de la wilaya et l’APC de Freha. La première n’a jamais désigné un responsable pour la gérer et la deuxième ne l’a jamais considérée à sa juste valeur.

A. D.