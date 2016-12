Déclaration de l’association

Par DDK | Il ya 14 heures 5 minutes | 362 lecture(s)

«Nous, membres de l'association culturelle à but non lucratif «Ti3winin» de Bouzeguène village, outrés par le comportement aberrant de certains faux responsables du centre culturel de Bouzeguène, déplorons une anarchie indescriptible au sein de cette structure. Censée accueillir de riches programmes et activités culturelles, le centre culturel de Bouzeguène, sans directeur et sans animateurs, est abandonné aux quatre vents. La grande salle est non seulement devenue une salle de sports de combats, mais aussi une propriété privée. Souvent, on se voit contraints de supplier de nous sortir les chaises pour commencer une conférence. A chaque conférence, c'est un branle-bas de combat qui s'engage. Les toilettes pour femmes ont été fermées pour servir de bureau ou de chambre à un membre de l'association sportive, et ce, au vu et au su de tous. Le centre culturel de Bouzeguène doit retrouver sa vocation première, à savoir la culture. Pour ce, les autorités locales sont appelées à intervenir. Notre association organise diverses activités culturelles et artistiques, dont des conférences tenues par des experts, des ateliers de formations dans divers domaines artistiques, des mois littéraires, ainsi que des voyages culturels».

Le président K. Bessaci

Réponse du club