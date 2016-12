Plusieurs sites inspectés à Ath Vou Youcef

Par DDK | Il ya 15 heures 11 minutes | 503 lecture(s)

Lors de sa dernière visite lundi dernier dans la région d’Aïn El Hammam, le wali de Tizi-Ouzou, M. Bouderbali, ne s’est pas contenté d’une virée au chef-lieu.

En effet de retour d’Akbil, ou il est allé s’enquérir également des conditions de vie de la population de cette localité, Bouderbali Mohamed, accompagné des directeurs de l’exécutif, s’est arrêté à l’entrée de la commune d’Ath Vou Youcef. Sur place il y a visité le complexe sportif de proximité, appelé communément stade d’Ichelivène. Suite à un exposé qui lui a été présenté par le DJS, le wali a ordonné au DTP et à la DJS d’accélérer la procédure pour la réalisation de gradins en aval de la RN15. Le DJS s’est immédiatement engagé à «veiller à la pose d’une pelouse synthétique et à l’achèvement des gradins d’ici au 2ème semestre 2017». La délégation s’est ensuite dirigée vers le chef-lieu communal. Le wali a fait une escale au pôle de Tizi El Djamaa, où un état des lieux détaillé des 422 logements, affectés à ce site en 2012, lui a été exposé par le directeur de l’OPGI. M. Bouderbali a exigé de l’entreprise détentrice du projet «d’entamer les travaux dans les délais fixés, conformément à l’ODS, soit le 25 de ce mois de décembre», nous apprendra Oudjoudi Ouada Hamid, vice président à l’APC d’Ath Vou Youcef. Par la suite, le wali a inspecté les 54 locaux construits dans le cadre du programme du président de la république. M. Bouderbali Mohamed n’a pas caché son mécontentement face à la dégradation desdits locaux. Il a immédiatement sommé les responsables concernés, notamment la DLEP et la SDC, de finaliser leur aménagement et leur raccordement aux différents réseaux «au plus tard le 15 janvier 2017». Sur son chemin vers Michelet, le wali a inauguré une cantine à l’école primaire de Tiferdoud, village limitrophe entre Ath Vou Youcef et Aïn El Hammam. Une réception y a été organisée en l’honneur du wali et de toute la délégation, avant que celle-ci ne continue sa route vers Aïn El Hammam.

Madjid A.