Un chien enragé fait cinq victimes

DDK | Il ya 15 heures 10 minutes

Depuis mardi, un chien qui serait enragé sème la terreur au chef-lieu de Frikat. En effet, dans l'après-midi de mardi dernier, il a mordu deux collégiens et une personne adulte. Les trois personnes ont été soignées à la polyclinique. "Nous leur avons prescrit le traitement nécessaire lorsqu'on soupçonne que l'animal est atteint de la rage, en leur indiquant le schéma à suivre. Elles ont été gardées en observation avant de rejoindre leurs domiciles", a confié une source proche de cette structure de santé de proximité. Par ailleurs, la même source a informé, que, jeudi dernier, deux autres adolescents, présentant des morsures de chien, se sont présentés à la même structure sanitaires. C'est dire que cette bête continue de faire des victimes sur son passage. On croit savoir que des recherches sont engagées par les services concernés pour l'abattre. Pour le moment, rien n'est signalé au sujet de ce canidé qui serait toujours en cabale et qui risquerait de faire d'autres blessés. Certes, l'APC a mené des actions d'abattage de chiens errants, mais, quelques jours après, d'autres bêtes sont aperçues, notamment sur les lieux où sont placés les bacs à ordures. Ce phénomène de prolifération de bêtes errantes prend de plus en plus d’ampleur dans nos villes et villages. La vigilance est de mise.

A. O.