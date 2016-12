253 élèves récompensés

Par DDK | Il ya 15 heures 13 minutes | 609 lecture(s)

La fin du trimestre au CEM Frères Harchaoui, comme chaque année, a été marquée par une réception au profit des élèves qui ont obtenu de bonnes moyennes. En effet, l'amphithéâtre du collège a été trop exigu pour contenir tous les récompensés, leurs parents ainsi que les invités. Sur les 533 élèves inscrits dans cet établissements, près de la moitié d'entre eux ont obtenu une moyenne entre 13 et 19/20. Pour créer l'émulation entre eux, la direction de l'établissement a tenu ses promesses en décernant des cadeaux pour les excellents et des encouragements et tableaux d'honneur pour les autres. "C'est une tradition dans notre établissement. Nous ne cesserons jamais de récompenser les efforts des uns et des autres. Nous encourageons toujours les meilleurs afin de stimuler les autres. Je tiens aussi de féliciter tous ceux qui ont contribué à ces résultats. Je demande aux parents, ici présents, et autres d'accompagner les élèves. De notre côté, nous sommes là pour mettre tous les moyens pour que les résultats de notre établissement soient les meilleurs. D'ailleurs, pour les quatrième année moyenne, plus de 70% des élèves ont leur moyenne. Nous espérons que ces résultats s'amélioreront au 2e et au 3e trimestres", dira M. Arezki Allilèche, chef dudit établissement, dans son allocution d'ouverture de cette fête du premier trimestre, où ont été programmées des activités diversifiées: chants, monologues, blagues dans toutes les langues. M. Chérif Chaouche, en sa qualité de président de l'association des parents d'élèves, abondera dans le même sens tout en reconnaissant que ce collège est l'un des meilleurs, non seulement de la daïra, mais aussi de la wilaya. «Notre association est à vos côtés. Nous continuerons à soutenir toutes vos actions dans l'intérêt de nos enfants. Je vous remercie d'avoir organisé ce rendez-vous pour récompenser les meilleurs élèves», ajoutera ce second intervenant. Des anciens professeurs à la retraite ont été invités à prendre la parole. Tour à tour M. Yahia Siad, M. Mohamed Belaziz, M. Ramdane Derdiche et M. Kamel Kamoum ont évoqué les années de jeunesse passées dans cet établissement à former des cadres. Ces derniers, présents dans la salle, ont été, à leur tour, unanimes à souligner la contribution de ces professeurs dans leur formation. Au total, ils étaient 215 récompensés: 12 prix d'excellence, 99 félicitations, 56 encouragements, 48 tableaux d'honneur. De ce lot, est sortie Kahina Malek de la 3e AM3 avec une moyenne de 19,26/20. Au terme de cette réception, les invités et les élèves récompensés ont été conviés à un repas. Notons que les 24, 25 et 26 décembre seront consacrés aux cours de soutien au profit des élèves de 4e AM.

Amar Ouramdane