La vaccination du cheptel lancée

Par DDK

La subdivision agricole prenant en charge les communes de Tizi-Gheniff, M'Kira et Aït Yahia Moussa, a lancé son plan d'action en ce qui concerne la vaccination du cheptel.

Ainsi, dans un affichage largement diffusé dans la municipalité d'Aït Yahia Moussa, relevant administrativement de Draâ El-Mizan, les responsables de ces services ont indiqué que la vaccination des ovins a bel et bien commencé dans certains villages depuis mardi dernier. "Celle-ci s'étendra jusqu'au 16 janvier de l'année prochaine", confiera une source de l'APC. D'ailleurs, l'agent agricole communal a été invité par la subdivision à sensibiliser les éleveurs sur cette vaccination antirabique, anticlavellée et antibrucellique. Cette information a été prise au sérieux par les éleveurs, car depuis l'épizootie de la fièvre aphteuse de l'été 2014, ils craignent toujours le pire pour leur cheptel. "Puisque le vétérinaire viendra chez nous, je ne vois pas pourquoi nos éleveurs ne font pas vacciner leurs bêtes ? Et puis, c'est dans leur intérêt", ajoute notre source. Effectivement, selon le document émis par la subdivision, la programmation a été planifiée de manière à permettre à tous les éleveurs de présenter leurs animaux au praticien. Le coup d'envoi a été donné à Illounissène. En tout cas, selon la même source, l'engouement est perceptible dans tous les villages, où le vétérinaire est déjà passé. Il faut savoir que ces campagnes de vaccination, qui font partie du plan national de la protection des bêtes, ont une importance capitale sur tous les plans. "Si vous n'avez pas le carnet de vaccin de vos bêtes, vous n'aurez aucun avantage. Il faut que tout le monde sache que même pour les vendre, ce document est indispensable", dira un fellah. En définitive, à entendre notre source, près de deux milles bêtes seront vaccinées durant ce mois consacré pour ladite opération.

Amar Ouramdane