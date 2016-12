Inauguration de l’Actel

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 281 lecture(s)

L’ouverture officielle du point de présence technico commercial d’Algérie télécom du chef-lieu a eu lieu, jeudi passé, en présence du chef de daïra, du maire, de quelques élus et du directeur opérationnel d’Algérie Télécom de Tizi-Ouzou qui s’est déplacé avec une dizaine de ses éléments. «Nous avons ouvert au public ce point de présence qui nous permettra d’éviter aux clients des désagréments liés aux déplacements vers Azazga et Mekla. Cela nous aidera à prendre en charge les doléances techniques et commerciales et avoir une base de données pour une meilleure projection et développement de tous les services des télécommunications. Nous sommes heureux de réaliser cette importante structure», dira M. Adda, directeur opérationnel d’Algérie Télécom. Algérie télécom compte environ 2700 clients dans la région, un nombre qu’elle souhaite doubler en peu de temps. Une équipe jeune composée de trois agents et d’un responsable du point de présence a été installée au service des citoyens de la daïra de Bouzeguène qui ont affiché leur soulagement de ne plus être obligés d’aller jusqu'à Azazga pour régler une facture ou même un problème technique. Le président de l’assemblée populaire de la commune de Bouzeguène se dit très satisfait de la concrétisation du projet dans sa localité. Il s’engage à travailler en collaboration avec le service pour améliorer les prestations liées aux télécommunications dans sa commune.

Fatima Ameziane