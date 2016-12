Caravane médicale au village

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 299 lecture(s)

À l’initiative de l'association culturelle Tusna du village Abizar, dans la commune de Timizart, la deuxième caravane médicale a fait escale, vendredi passé, dans l’enceinte de l’école primaire Ben Amar Ahmed, au profit des habitants de la région. L'action entre en fait dans le cadre du programme de sensibilisation et d’informations médicales initiées par ladite structure associative. Des consultations gratuites dans diverses spécialités médicales ont été d’ailleurs effectuées par des professionnels de la santé. Notons que l’action a suscité un engouement considérable des villageois désirant se faire ausculter. Par ailleurs, outre cette campagne médicale de grande envergure, toujours dans le volet sensibilisation et informations médicales, une conférence-débat portant sur le cancer du sein et du col de l’utérus a été animée par des médecins spécialistes. A signaler enfin que l’association Tusna d’Abizar, créée il y a trois ans, organise ses actions en collaboration avec des partenaires locaux dont, entre autres, l’APC de Timizart, l’Etablissement de proximité et de santé publique (EPSP) de Ouaguenoun et le Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou.

Djemaa T.