Un havre pour pérenniser la verdure

La pépinière de Tala Mehdi, sise dans la forêt d’Averrane, entre les deux communes Iflissen et Timizart, à l’extrême Nord-est de Tizi-Ouzou, contribue de manière non négligeable, du moins à l’échelle régionale, pour la sauvegarde, l’entretien des espaces verts et de lutte contre la désertification. En effet, au niveau de cette zone forestière, affiliée administrativement à la direction de conservation des forêts de la daïra de Tigzirt, quelques huit mille plants, répartis en plusieurs planches, y sont cultivés chaque année. A titre d’indication, le cyprès, un arbre à feuillage persistant, et le platane, un autre arbre de l’hémisphère nord tempéré et aux larges feuilles palmées, sont parmi les arbres plantés à la pépinière de Tala Mehdi. On y trouve aussi le mélèze, un arbre conifère à aiguilles caduques insérées par touffes (famille des pinacées), le rosier, un arbuste épineux à tige dressée ou rampante, cultivé pour ses fleurs odoriférantes, et le romarin, un arbuste aromatique du littoral méditerranéen à feuilles persistantes et à fleurs bleues et la sauge, une plante des prairies et des terrains vagues, dont diverses variétés y sont cultivées. L’approvisionnement en eau se fait à partir d’une source naturelle située à quelques six kilomètres des lieux. Cette pépinière fournit les plants pour cinq secteurs de conservation des forêts, à savoir Tigzirt, Azeffoun, Azazga, Tizi-Ouzou et Draâ Ben Khedda. Les écoles et les associations culturelles, les hôpitaux ainsi que les usines s’y approvisionnent également en arbres. La demande de plants s’effectue généralement à partir du mois d’octobre auprès de la conservation des forêts de Tigzirt.

Djemaa T.